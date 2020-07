Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Puistoon pystytettäisiin merkittävien amerikkalaisten patsaita.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haluaa perustaa patsaspuiston, jonne pystytettäisiin patsaita merkittävistä amerikkalaisten henkilöistä, uutisoi USA Today.

Amerikkalaisten sankarien kansallispuistoksi kutsutun puiston tulisi perjantaina julkaistun presidentillisen käskyn mukaan olla valmis vuonna 2026, jolloin Yhdysvallat viettää itsenäistymisen 250-vuotisjuhlaa. Puiston suunnittelua varten kootulla työryhmällä on nyt 60 päivää aikaa laatia esitys puiston sijainnista ja muista yksityiskohdista.

Käskyn mukaan puistoon pystytettäisiin patsaita historiallisesti merkittävistä amerikkalaisista, joilla on ollut huomattava vaikutus Yhdysvaltojen historiaan. Oman patsaan voisivat saada myös ennen Yhdysvaltojen itsenäisyyssotaa eläneet henkilöt, joiden toiminnalla on ollut merkittäviä historiallisia vaikutuksia. Esimerkkinä tällaisesta henkilöstä käskyssä mainitaan Kristoffer Kolumbus, jonka patsaita on kaadettu viime viikkojen mellakoissa.

Lisäksi käskyssä esitetään, että oman patsaan voisivat saada muun muassa lentäjä Amelia Earhart, presidentit George Washington, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln ja Ronald Reagan, kenraali Douglas MacArthur, kansalaisoikeusaktivisti Martin Luther King Jr, orjuutta vastustanut kirjailija Frederick Douglass ja naisten äänioikeuden puolesta taistellut Susan B. Anthony.

Käskyssä myös korostetaan, että kyseiset henkilöt ansaitsevat tulla muistetuksi ja kunnioitetuksi tärkeinä merkkihenkilöinä, vaikka kukaan heistä ei elänytkään täydellisen virheetöntä elämää.

Patsaspuistohankkeen uskotaan olevan Trumpin vastaus viimeaikaisille mellakoille, joissa väkijoukot ovat vandalisoineet ja kaataneet useita rasistisiksi koettujen merkkihenkilöiden patsaita ympäri Yhdysvaltoja.