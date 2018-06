Donald Trump: EU käyttää Yhdysvaltoja hyväkseen

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tilaisuudessaan Pohjois-Dakotassa luvannut poistaa Euroopan unionilta mahdollisuudet käyttää Yhdysvaltoja taloudellisesti hyväkseen, kertoo Politico.

– Rakastamme Euroopan unionin valtioita. Mutta EU perustettiin tietenkin sen takia, että se voisi käyttää Yhdysvaltoja hyväkseen. Emme voi antaa sen tapahtua, Trump totesi keskiviikkona.

Pres. Trump: "We love the countries of the European Union. But the European Union, of course, was set up to take advantage of the United States." https://t.co/WY5hUuaonz pic.twitter.com/KI2nyWTymU

— ABC News (@ABC) June 28, 2018