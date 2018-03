Donald Trump erotti ulkoministeri Rex Tillersonin

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump on pyytänyt ulkoministeri Rex Tillersonia eroamaan virastaan.

Uudeksi ulkoministeriksi on nousemassa CIA:n johtaja Mike Pompeo. Pompeon saappaisiin kaavaillaan Gina Haspelia. Hänestä tulisi keskustiedustelupalvelun ensimmäinen naisjohtaja.

Donald Trump ylisti Mike Pompeoa ja Gina Haspelia Washington Postille antamassaan lausunnossa ja kiitti Tillersonia palveluksestaan.

– Olemme saavuttaneet paljon viimeisen neljäntoista kuukauden aikana ja toivon hänelle ja hänen perheelleen hyvää.

Presidentin päätös sattuu hankalaan aikaan. Yhdysvaltojen suhteet sekä Venäjään että Pohjois-Koreaan ovat harvinaisen kireät. Terästullit ja uhkaava kauppasota ovat taas hiertäneet amerikkalaisten ja eurooppalaisten välejä. Arvostelijoiden mukaan Yhdysvaltojen ulkoministeriön toiminta on ollut heikoissa kantimissa Tillersonin kaudella. Tillersonia on arvosteltu muun muassa siitä, että monet ministeriön tärkeät virat ovat yhä täyttämättä.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 13, 2018