Donald Trump erotti turvaneuvonantaja John Boltonin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kansallisen turvallisuuden neuvonantaja John Bolton eroaa tehtävistään.

Presidentti Trump kertoi asiasta tiistaina Twitterissä.

– Ilmoitin John Boltonille eilen illalla, ettei hänen palveluksiaan enää tarvita Valkoisessa talossa. Kuten monet muutkin hallinnossa, olin vahvasti eri mieltä monien hänen ehdotustensa kanssa, Trump tviittasi.

Presidentti kiitti Boltonia palveluksistaan ja kertoi nimeävänsä uuden kansallisen turvallisuuden neuvonantajan ensi viikolla.

Bolton kertoi itse erostaan hieman eri tavalla.

– Tarjouduin eroamaan eilen illalla ja presidentti Trump vastasti ”jutellaan siitä huomenna”, Bolton tviittasi.

I informed John Bolton last night that his services are no longer needed at the White House. I disagreed strongly with many of his suggestions, as did others in the Administration, and therefore….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 10, 2019