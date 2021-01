Donald Trump ei osallistu Joe Bidenin virkaanastujaisiin

Yhdysvaltain väistyvä presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä, ettei hän aio osallistua seuraajansa Joe Bidenin virkaanastujaisiin kahden viikon päästä.

Toisessa tviitissä presidentti kiitteli kannattajiaan 75 miljoonaksi hienoksi amerikkalaiseksi patriootiksi, ja povasi heillä olevan jatkossa ”jättimäinen ääni, joka kantaa kauas tulevaisuuteen”.

– Heitä ei tulla kohtelemaan millään tavalla epäkunnioittavasti tai epäreilusti, Trump totesi.

Demokraattien johtajat ovat vaatineet Trumpin välitöntä syrjäyttämistä Capitolin mellakan vuoksi perustuslain 25. lisäyksen nojalla. Se antaa varapresidentille ja hallituksen enemmistölle mahdollisuuden ilmoittaa presidentin olevan kykenemätön hoitamaan tehtäviään. Tässä tilanteessa valta siirtyisi heti varapresidentti Mike Pencelle.

Mikäli näin ei tapahdu, ovat demokraatit ilmoittaneet, että Donald Trumpin viralta panemista voitaisiin käsitellä edustajainhuoneessa jo ensi viikolla.

To all of those who have asked, I will not be going to the Inauguration on January 20th.

The 75,000,000 great American Patriots who voted for me, AMERICA FIRST, and MAKE AMERICA GREAT AGAIN, will have a GIANT VOICE long into the future. They will not be disrespected or treated unfairly in any way, shape or form!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 8, 2021