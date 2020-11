Donald Trump ei myönnäkään tappiotaan

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump kiistää myöntäneensa tappionsa demokraattien Joe Bidenille maan presidentinvaaleissa. Aikaisemmin sunnuntaina Trump totesi Bidenin voittaneen vaalit vilpillä.

Myöhemmin presidentti ilmeisesti perui sanansa.

– Hän voitti ainoastaan vaaleuutismedian silmissä. En myönnä mitään! Meillä on vielä pitkä matka edessämme. Nämä olivat vilpilliset vaalit, presidentti kirjoitti Twitterissä.

Twitter on lisännyt päivitykseen harhaanjohtavasta tiedosta kertovan varoitustekstin.

Trump on toistuvasti syyttänyt demokraatteja vaalivilpistä, esittämättä kuitenkaan minkäänlaisia todisteita väitteensä tueksi. Useat uutisorganisaatiot ovat julistaneet Bidenin vaalien voittajaksi ja maan seuraavaksi presidentiksi. Myös useat ulkomaiset johtajat ovat onnitelleet Bidenia valituksi tulemisen johdosta.

He only won in the eyes of the FAKE NEWS MEDIA. I concede NOTHING! We have a long way to go. This was a RIGGED ELECTION!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 15, 2020