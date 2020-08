Donald Trump: Demokraatit haluavat pelastaa omat kaupunkinsa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kiistely uudesta jättimäisestä elvytyspaketista jatkuu Yhdysvalloissa.

Yhdysvalloissa kiistellään yhä toisesta suuresta elvytyspaketista. Presidentti Donald Trump on Financial Timesin mukaan syyttänyt demokraatteja, että he haluavat vain pelastaa demokraattien johtamat Yhdysvaltojen kaupungit ja osavaltiot.

Trumpin mukaan hänen tiimillään on ollut erittäin hyvä keskustelu edustajainhuoneen demokraattisen puhemiehen Nancy Pelosin ja senaatin demokraattijohtajan Chuck Schumerin kansssa.

Molemmat osapuolet ovat kuitenkin Trumpin mukaan erimielisiä rahasummasta, jonka kongressin tarjoaisi paikallishallinnoille auttaakseen niitä käsittelemään pandemiaa ja sen aiheuttamaa taloudellista kipua.

Trumpin mielestä demokraatit haluavat biljoona dollaria pelastaakseen ne kaupungit ja valtiot, jotka ovat jo vuosien ajan olleet vaikeuksissa demokraattien huonon hallinnon takia.

Nordean aamukatsauksessa kuitenkin arvioidaan, että keskustelun sävy on muuttunut ruusuisemmaksi USA:n kongressissa, kun demokraatit ja republikaanit vääntävät uuden tukipaketin kanssa.

Kysymys ei pankin mielestä ehkä olekaan siitä, meneekö uusi tukipaketti läpi, sillä se todennäköisesti menee, vaan siitä, minkä laatuinen paketti tulee olemaan.

Demokraattien neuvottelulinja näkisi rahoituksen suuruuden olevan monien biljoonien luokassa, kun taas republikaanit puhuivat yhden biljoonan dollarin paketista. Nordea arvioi, että kompromissi löytyy todennäköisesti siitä välistä.

Velka ei Nordean mielestä näytä painavan maailmantalouksia, ainakaan vielä. Uusi tukipaketti kasvattaisi USA:n velkataakkaa mahdollisesti biljoonilla, kun uusia velkakirjoja sullotaan markkinoille.

USA:n pitkät korot ovat pysytelleet ennätyksellisen alhaisilla tasoilla, mutta Nordean mukaan bondien tarjonnan kasvu mahdollistaisi entistä korkeampia korkotasoja. Toisaalta samaan aikaan Yhdysvaltain keskuspankki Fed ostaa velkakirjoja merkittäviä määriä.