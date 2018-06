Donald Trump antoi myrskyvaroituksen – Nato-kirje julki

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhdysvaltain presidentti paheksuu muun muassa Norjalle lähetetyssä kirjeessä liian alhaisia puolustusmenoja.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on jälleen kehottanut Nato-liittolaisiaan lisäämään puolustusmenojaan kahteen prosenttiin bruttokansantuotteesta. Trumpin kerrotaan lähettäneen useille maille kirjeitä, joissa todetaan asian nousevan esille heinäkuun puolivälissä pidettävässä Nato-huippukokouksessa.

Norjalainen VG-lehti on julkistanut pääministeri Erna Solbergille 19. kesäkuuta lähetetyn kirjeen.

– Norja toimii Naton pohjoisen sivustan ”silminä ja korvina”, osallistuu Saksan johtamaan monikansalliseen taisteluosastoon Liettuassa ja isännöi avokätisesti 350 amerikkalaista merijalkaväen sotilasta, Yhdysvaltain presidentti kirjoittaa.

– Norja on kuitenkin ainoa Nato-liittolainen, jolla on yhteinen raja Venäjän kanssa, mutta jolla ei ole uskottavaa suunnitelmaa puolustusmenojen nostamiseen kahteen prosenttiin BKT:stä.

Trump kirjoittaa Solbergin todenneen tammikuussa, että Norja käyttää väkilukuun suhteutettuna toiseksi eniten rahaa armeijaansa Yhdysvaltojen jälkeen. Maa on myös ostamassa amerikkalaisia F-35-hävittäjiä. Trumpin mukaan nämä toimenpiteet ovat vasta ”hyviä ensiaskelia”.

– Olen itse käyttänyt huomattavan paljon poliittista pääomaani puolustusmenojen lisäämiseksi. Amerikkalaisille on yhä vaikeampi perustella sitä, mikseivät kaikki maat toimi turvallisuuspoliittisten sitoumustemme mukaisesti, Trump toteaa.

Äärimmäistä painetta

Trumpin kovistelu nousi esiin myös EU-huippukokouksen yhteydessä pidetyllä illallisella torstai-iltana.

Eurooppa-neuvoston puheenjohtajan ja Puolan entisen pääministerin Donald Tuskin mukaan transatlanttiset suhteet ovat ”äärimmäisen paineen alla”.

– Valitettavasti erimielisyyksiä on muustakin kuin vain kauppapolitiikasta. Mielestäni meidän on toivottava parasta, mutta myös varauduttava pahimpiin skenaarioihin, Tusk sanoi EU-johtajille the Timesin mukaan.