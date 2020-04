Donald Trump aikoo keskeyttää rahoituksen WHO:lle

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentin mielestä terveysjärjestö on epäonnistunut perustehtävässään.

Presidentti Donald Trump on ilmoittanut aikovansa keskeyttää Yhdysvaltojen antaman rahoituksen Maailman terveysjärjestö WHO:lle toistaiseksi.

Presidentin hallinto tekee WHO:n toiminnasta selvityksen.

– Ohjeistan hallintoani keskeyttämään rahoituksen, kun selvitetään Maailman terveysjärjestön osuutta asioiden erittäin huonoon hoitoon ja koronairuksen leviämisen peittelyyn, Trump totesi BBC:n mukaan tiedotustilaisuudessaan varhain keskiviikkona Suomen aikaa.

Trumpin mukaan WHO on epäonnistunut perustehtävässään, ja järjestöä on pidettävä tilivelvollisena.

Rahoituksen poisvetäminen jättäisi WHO:n budjettiin 15 prosentin eli noin 400 miljoonan dollarin aukon.