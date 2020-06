Donald Trump 2018 Helsingissä – ”lähes jäädyimme tuoleillemme”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

USA:n presidentin neuvonantaja kertoo kirjassaan huippukokouksen ytimestä.

Verkkouutiset uutisoi maanantaiaamuna USA:n entisen kansallisen turvallisuusneuvonantaja John Boltonin The Room Where It Happened -kirjan Helsingin huippukokousosuudesta tässä.

Nettiin vuodetussa kirjassa on John Boltonin kuvailuja presidentti Donald Trumpin ja presidentti Vladimir Putinin tapaamisesta heinäkuussa 2018. Bolton kuvailee myös saapumista Helsinkiin Britanniasta ja huippukokouksen valmisteluja.

Donald Trump seurasi televisiosta jalkapallon MM-kisoja Moskovassa Boltonin yrittäessä puhua aserajoituksista. Britannian pääministeri Theresa May oli kehottanut Trumpia menemään Helsingin tapaamiseen voimalla.

Bolton kertoo kävelyistään hotelli Kalastajatorpan ja valtion vierashuoneen välisessä tunnelissa. Bolton muisti tunnelin, koska oli seurueen ainoita, joka oli ollut mukana jo 1990 Mihail Gorbatshovin ja George H. W. Bushin Helsingin huipputapaamisessa.

– Lyhyessä valmistelutapaamisessamme Trump lähinnä valitti (senaattori) Jeff Sessionsin viimeisestä rikkomuksesta, sanoen että tämä ”oli menettänyt järkensä”. Substanssin osalta keskustelumme keskittyi Venäjän vaalivaikuttamiseen. Trump pysyi, kuten alusta asti, haluttomana tai kyvyttömänä myöntämään mitään Venäjän vaikuttamista, koska hän uskoi että se tekisi tyhjäksi hänen valintansa legitimiteetin ja narratiivin noitavainosta häntä vastaan, John Bolton kirjoittaa.

Tämän jälkeen kirjassa kuvaillaan presidentti Sauli Niinistön Donald Trumpille antamia neuvoja tapaamiseen Vladimir Putinin kanssa. Seuraavaksi Bolton käsittelee itse huipputapaamisen, josta Verkkouutiset kertoi tässä.

Huipputapaamisen jälkeisellä työlounaalla presidentti Trump pyysi presidentti Putinia kuvailemaan heidän käymiään keskusteluja muillekin. Putin sanoi Trumpin nostaneen ensin esiin vaalivaikuttamisen ”ja sitten sanoi toivovansa, että voisimme tarjota yhteisen selityksen asialle (mitä se sitten tarkoittikin). Putin sanoi, että meidän pitäisi luvata, ettei enää kyberhyökkäyksiä. Joo, se varmasti toimii”.

Lisäksi Putin kertoi heidän puhuneen Ukrainasta, Syyriasta, Iranista ja Pohjois-Koreasta. Trump kommentoi lyhyesti ”ja kaikki vaikutti rauhalliselta, kuten Trump oli aiemmin kuvaillut”.

– He käsittelivät myös aserajoituksia, mutta vain pintapuolisesti.

Neuvonantaja Bolton kysyi Putinilta Syyrian ja Israelin rajasta ja humanitaarisesta avusta.

– Se mistä molemmat halusivat todella puhua oli lisääntyvä USA:n kauppa ja sijoitukset Venäjälle, keskustelu joka kesti hämmästyttävän kauan, ottaen huomioon että oli niin vähän sanottavaa, kun niin harva USA:n yritys on todella halukas sukeltamaan Venäjän poliittiseen ja taloudelliseen rämeeseen.

Helsingin lehdistötilaisuudessa amerikkalaiset huomioivat, että paikalla oli nyt kaksi sotilasavustajaa, joilla kummallakin maansa ”ydinjalkapallo”, kannettava aseiden laukaisujärjestelmä.

Bolton kuvailee Trumpin lausuntoa lehdistön edessä ”leppoisaksi”. Myrsky kuitenkin alkoi USA:n presidentin paljon huomiota herättäneestä vastauksesta Venäjän vaalivaikuttamiseen.

Kirjan mukaan ”valitettavasti huippukokous päättyi epäjärjestykseen, kun Trump näytti kyseenalaistavan Yhdysvaltain tiedustelun Venäjän puuttumisesta vaaleihimme”.

– (John) Kelly ja minä, istumassa (Helsingin Presidentinlinnassa) vierekkäin yleisössä, lähes jäädyimme tuoleillemme Trumpin vastauksen myötä.

John Bolton kuvailee vaikutusta katastrofaaliseksi. Haastattelujen jälkeen amerikkalaiset kiirehtivät Air Force Oneen ja poistuivat Helsingistä kahdeksan aikaan illalla.

– Tämä ei ollut mikään tapa hoitaa suhteita Venäjään, ja Putinin täytyi nauraa riehakkaasti, miten hän oli päässyt Helsingissä pälkähästä, Bolton kirjoittaa.

