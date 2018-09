Dmitri Medvedev: Väite tukikohdasta Suomessa on vainoharhaista ajattelua

Venäjän pääministerin mukaan rikostutkinnassa voidaan antaa virka-apua, jos sitä pyydetään.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev kiistää julkisuudessa esiintyneet väitteet, joiden mukaan Airiston Helmi -yhtiöön kohdistuvalla rikostutkinnalla olisi turvallisuuspoliittinen ulottuvuus.

– Suomi on suvereeni valtio, rikostutkinta alueellanne on teidän sisäinen asianne. Epäilty rahanpesu on rikos myös Venäjän lain mukaan, ja on tärkeää noudattaa kaikkia lain edellyttämiä prosesseja. Jos Suomen puolelta tulee pyyntö virka-avusta, niin sellainen apu tietysti myönnetään, Medvedev sanoi Helsingissä pääministeri Juha Sipilän (kesk.) kanssa pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Medvedevin mukaan epäiltynä olevalle Venäjän kansalaiselle on turvattava lain edellyttämät olot ja mahdollisuudet. Hän totesi, että Venäjä voi myöntää henkilölle tarvittaessa myös konsulitason tukea.

– Mitä tulee helikopterikenttiin ja niiden mahdolliseen käyttöön sotilaallisiin tarkoituksiin, niin en tiedä kenen sairaassa mielessä tällainen ajatus voisi syntyä. Se on suoraan sanottuna vainoharhaista ajattelua, Medvedev sanoi.

Sipilä painotti, että kyseessä on keskeneräinen poliisiasia.

– Epäiltyinä on sekä Venäjän että Viron kansalainen. Tämänkaltaisissa tapauksissa informoidaan aina maiden lähetystöjä. Tämä ei tule vaikuttamaan maidemme välisiin suhteisiin, eikä tietooni ole toistaiseksi tullut mitään sellaista syytä, miksi Venäjältä olisi pyydettävä virka-apua, Sipilä sanoi.