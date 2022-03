Venäjän entinen presidentti ja nykyinen maan turvallisuusneuvoston puheenjohtaja Dmitri Medvedev syyttää Puolan johtajia venäläisvastaisuuden lietsomisesta.

Medvedevin mukaan Puolan johtajat toimivat Puolan kansan etujen vastaisesti asettamalla taloudellisia pakotteita Venäjälle.

– Nämä lahjattomat poliitikot ja heidän meren takaa tulevat nukkenäyttelijät uhraavat Puolan kansalaisten edut russofobialle, Medvedev toteaa Telegramissa.

Medvedevin mukaan Puola on unohtanut, että neuvostoarmeija vapautti maan natsi-Saksan miehityksestä toisessa maailmansodassa. Tästä huolimatta maan eliitti vannoo nykyään uskollisuutta Yhdysvalloille, hän kirjoittaa.

Entisen presidentin mukaan taloudellinen yhteistyö Venäjän kanssa hyödyttäisi Puolaa monella tavalla. Hän uskoo, että puolalaiset ymmärtävät tämän ja tekevät lopulta “oikean päätöksen”.

– Ja mitä todennäköisimmin he tekevät oikean valinnan itse, ilman dementiasta kärsivän merentakaisen eliitin vihjeitä ja paineita, Medvedev päättää kirjoituksensa.

Puolan, Tshekin ja Slovenian pääministerit vierailivat viime viikolla Ukrainassa. He tapasivat Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyin Kiovassa.

This morning, 🇷🇺Dmitry Medvedev decided to post a lengthy letter 🇵🇱"On Poland" – it is a curious mix of Soviet and pan-Slavic mythology with mockery, dire criticism and veiled threats against Poland – here are the key points 🧵

— Max Fras (@maxfras) March 21, 2022