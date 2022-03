Dmitri Medvedev: Näissä tapauksissa käyttäisimme ydinaseita

Venäjän turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja, entinen presidentti Dmitri Medvedev kertoi valtionmedian haastattelussa maan ydinaseita koskevasta sotilasopista.

Medvedev sanoi Venäjän käyttävän ydinaseita, jos maata tai sen liittolaisia vastaan isketään ydinasein. Kriteerit täyttyisivät, jos isku kriittistä infrastruktuuria vastaan uhkaisi lamauttaa Venäjän strategiset ydinaseet.

– Myös silloin, jos valtion olemassaolo olisi uhattuna hyökkäyksen vuoksi, vaikka siinä ei käytettäisi ydinaseita. Eli jos hyökkäyksessä käytettäisiin perinteisiä aseita, Dmitri Medvedev totesi.

Hän syytti Puolaa ja muita maita ”typerästä ajatuksesta” luoda lentokieltoalue Ukrainan ylle.

– Kylmäverisemmät analyytikot Pentagonissa ovat kutsuneet tätä mahdottomaksi, koska se tarkoittaisi suoraa konfliktia kanssamme, Dmitri Medvedev totesi.

Presidentti Vladimir Putin on uhannut vastata voimakkaasti, jos Naton jäsenmaat pyrkivät vaikuttamaan suoraan sotatoimiin Ukrainassa.

Venäjällä on maailman suurin eli noin 6 000 ydinkärjen arsenaali.

Dmitry Medvedev threatens nuclear war if anybody attempts a no-fly zone over Ukraine. “We recently put our strategic potential on alert so everyone understands the threats that other states will face if they try to influence our course by military means.” https://t.co/FLZidvwyzi pic.twitter.com/77Xh2r6gFm

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 26, 2022