Dmitri Medvedev: Alamme hankkia rahaa uusiin aseisiin

Yhdysvallat ilmoitti irtoavansa INF-sopimuksesta 1.2. Seuraavana päivänä myös Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti maansa irtoavan keski- ja keskipitkän matkan ohjuksia säätelevästä INF-sopimuksesta, joka solmittiin Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välillä vuonna 1987.

Pääasiassa kyse on 9M729-ohjuksista. Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeo asetti 4.12.2018 Venäjälle kuusi viikkoa aikaa palata noudattamaan INF-sopimuksen ehtoja eli hävittämään 9M729-sopimukset 2. helmikuuta mennessä. Venäjän apulaisulkoministeri Sergei Rjabkov toisti 17. 1. Venäjän väitteen, ettei maa ole testannut INF-sopimuksen asettaman 500 kilometrin kantaman ylärajan ylittäviä 9M729-ohjuksia.

Kuitenkin vain viisi päivää Rjabkovin väitteen jälkeen Venäjän ohjus- ja tykistöjoukkojen komentaja, kenraaliluutnantti Mihail Matvejevski sanoi asevoimien televisiokanavan Zvezdan haastattelussa, ettei maan asevoimat ole testannut INF-sopimuksen ylärajan ylittäviä maasta maahan-ohjuksia ”lukuun ottamatta strategisten ohjusjoukkojen tekemiä laukaisuja”. Häneen mukaansa näistä sopimusta rikkovista laukaisuista oli ilmoitettu toiselle sopimusosapuolelle eli Yhdysvalloille, mutta tämä ei siltikään kumoa niiden luonnetta sopimusrikkomuksina.

Venäjän pääministeri Dmitri Medvedev lupaa tviitissään uutta rahoitusta asetutkimukseen ja -tuotantoon. Tätä myös presidentti Putin korosti aiemmin päivällä, mutta oli huolissaan jo muutenkin korkeiden puolustusmenojen mahdollisesta kasvusta.

– Samalla kuitenkin haluaisin huomauttaa teille, ettemme saa antaa vetää itseämme mukaan kalliiseen asevarustelukilpaan. Haluankin kysyä teiltä, olisiko nykyisiä kehityshankkeita mahdollista rahoittaa puolustusministeriön vuoden 2019 ja seuraavien vuosien budjettirahoilla, kysyi presidentti Putin seurassaan olleelta puolustusministeriltään Sergei Shoigulta.

– Näiden ei siis pitäisi aiheuttaa lisämenoja puolustusministeriön budjettiin? varmisti presidentti Putin vielä kerran, ja oli tyytyväinen saatuaan Shoigulta myönteisen vastauksen.

The Russian Government will procure funds and mechanisms for financing R&D and design of new types of weapons in view of the US withdrawal from the INF Treaty and response steps announced by the Russian President

— Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 2, 2019