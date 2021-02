Näihin Muppet-videoihin Disney lisäsi rasismivaroitukset – katso itse

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Romanisketsi ja etelävaltioiden lippu ovat nyt liikaa yhtiölle.

Myös Suomessa näkyvä tv-kanava Disney+ on laittanut vuosien 1976-1981 The Muppet Shown 18 jaksoon sisältövaroitukset. Ne tulevat näkyviin kunkin Muppet-jakson alussa.

Asiasta kertoi ensin The Variety. Jaksoissa esiintyy aikansa suurimpia viihdetähtiä.

Oheisessa kuvassa näkyvä varoitus on tullut esimerkiksi Peter Sellersin romanisketsin jaksoon, jaksoon jossa Johnny Cash esiintyy USA:n etelävaltioiden lipun edessä ja Kenny Rogersin jaksoon öljyä etsivien arabimuppettien kanssa.

Epäkorrekteiksi arveltuja kohtia näkyy alla olevissa videoissa.

Disneyn ”disclaimerissa” katsojaa varoitetaan, että ”ohjelmassa kuvataan negatiivisesti ja/tai kohdellaan kaltoin kansoja tai kulttuureita. Nämä stereotypiat olivat väärin silloin ja ovat väärin myös nykyään”.

Muppet-jaksot on kuitenkin säilytetty ennallaan ”muistuttamaan siitä, kuinka vahingollista syrjintä on ja kuinka välttämätöntä on että luomme yhdessä tasa-arvoisen tulevaisuuden”.