USA:n diplomaatti varoittaa uudesta ISIS-järjestöstä

USA:n Syyrian-erityislähettilään mukaan Saudi-Arabia on tärkeä kumppani Lähi-idässä.

Iran voi luoda uuden ISIS-jihadistijärjestön kaltaisen voiman, varoittaa Yhdysvaltain ulkoministeriön Syyrian-erityislähettiläs James Jeffrey.

Jeffreyn mukaan Saudi Arabia on ”ihanteellinen kumppani” yrityksissä rajoittaa Iranin vaikutusvallan leviämistä Lähi-idässä, kertoo uutissivusto Newsweek.

Saudi-Arabian ja Iranin keskinäinen vihollisuus on geopoliittista, mutta se on myös uskonnollista. Iran on johtava shiia-muslimien valtio ja Saudi-Arabia on rikkain sunni-islamilainen maa.

Jeffreyn mukaan pelkästään sotilaallisilla toimilla ei voida lyödä Irania ja sen tukemia aseellisia, pääosin shiialaisia ryhmiä.

Sekä USA että Iran ovat taistelleet Isisiä vastaan paikallisten liittolaistensa avulla Irakissa ja Syyriassa. Iran liittolaisineen vastustaa Yhdysvaltain sotilaallista läsnäoloa Lähi-idässä.

Jeffreyn mukaan tämän kaltaisissa maissa on tarpeen suorittaa ”vakautta luovia operaatiota”, jotta Iranin vaikutusvallan leviäminen ja sekaantuminen maiden sisäisiin asioihin voidaan estää.

– Iran luo uuden ISIS:n, jos emme kykene ratkaisemaan ongelmaa juuritasolla, Jeffrey toteaa.

– Saudi-Arabia on paras mahdollinen kumppani Iranin vaikutusvallan rajoittamisessa. Emme pystyisi toimimaan Lähi-idässä ilman Saudi-Arabiaa.