DIplomaatit pakenevat Pohjois-Koreasta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virallisesti Pohjois-Koreassa ei ole koronaa, mutta diplomaatit pakenevat maasta.

Venäläisdiplomaatit valittavat Facebook-julkaisussaan, että elämä Pohjois-Korean pääkaupungissa Pjongjangissa on kuin vankilassa olisi, kertoo The Guardian. Venäjällä on yksi suurimmista diplomaattisista edustustoista Pohjois-Koreassa, mutta nyt myös sen työntekijät ovat alkaneet palata kotimaalle sietämättömien olojen takia.

Pohjois-Koreassa on toteutettu mahdollisesti maailman tiukin koronasulku, vaikka virallisesti maassa ei ole tilastoitu yhtään koronatapausta. Se on johtanut elintarvikepulan ja yksinkertaisesti kaiken toimimattomuuteen. Helmikuussa venäläisdiplomaattiperhe joutui poistumaan maasta resiinalla, koska junat eivät enää kulje.

-[Pohjois-]Korean pääkaupungista poistuminen on ymmärrettävää. Tuskin kukaan kestää poikkeuksellisia ja totaalisia [yksilöihin] kohdistuvia rajoitteita, todella pahaa elintarvike- ja lääkepulaa sekä terveydenhuollon puutetta, venäläisdiplomaatit kirjoittavat julkaisussaan.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan Pohjois-Koreassa on pulaa saippuasta, hammastahnasta ja virtalähteistä. Pohjois-Korean kauppa ainoan kumppaninsa Kiinan kanssa on pudonnut 80 prosenttia, mikä on tarkoittanut elintarvike- ja lääketuonnin romahtamista nollaan viime vuonna. Pohjois-Korea hallituksen mukaan ”keltainen pöly” ja kaupankäynti saattaisivat tuoda koronaviruksen rajan yli.