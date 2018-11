Digitutkimus: Suomi on pudonnut Ruotsin ja Saksan vauhdista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suomalaisyritykset ovat jääneet jälkeen digitaalisista edelläkävijöistä Euroopassa.

Tämä käy ilmi tiistaina julkaistusta Digimenestyjät 2019 -tutkimuksesta. Tutkimukseen sisällytettyjen maiden lukumäärä kasvoi täksi vuodeksi kolmesta kahdeksaan, ja maakohtainen vertailu osoittaa Ruotsin olevan suuryritysten digitalisoitumisen kärkimaa. Toiseksi vertailussa tuli Saksa ja kolmanneksi Suomi.

Tutkimuksessa tarkasteltiin Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Britanniassa, Irlannissa, Saksassa, Portugalissa ja Italiassa toimivan 593 suuryrityksen digitaalista asiakaskokemusta. Tutkimuksen toteutti liikkeenjohdon konsultointiin erikoistunut yritys BearingPoint.

Kymmenen digitaalisesti kehittyneimmän yrityksen joukkoon pääsi suomalaisista vain Telia, joka sijoittui kahdeksanneksi.

Parhaan 50 tutkitun yrityksen joukossa oli kahdeksan suomalaisyritystä. Telian lisäksi hyvin menestyivät DNA (12.), Elisa (25.), Veikkaus (27.), Helsingin Sanomat (35.), OP (vakuutus) (38.), Ikea (Suomi) (39.) ja OP (pankki) (42.).

Suomalaisyritykset jäivät alan edelläkävijöistä etenkin kolmella ulottuvuudella: mobiilipalveluissa, verkkokaupassa ja digitaalisessa markkinoinnissa. Erityisen hyviä suomalaisyritykset olivat taas digitaalisessa asiakkuudenhallinnassa.

– Tuloksissa näkyy edelleen insinöörikansan perintö. Jäämme kilpakumppaneillemme kyvyssä markkinoida ja myydä palveluitamme kiinnostavasti ja asiakaslähtöisesti. Oston jälkeisessä asiakaspalvelussa pärjäämme paremmin, toteaa BearingPoint Suomen Digital & Strategy -praktiikan vetäjä Antti Maunula.

Hänen mielestään suomalaisyritykset kaipaavat lisää kykyä ajatella isosti ja rohkeutta tehdä ratkaisuja, joiden onnistumisesta ei voi olla täysin varma.

– Digimaailmassa vertailu on aina globaalia. Myös suomalaiskuluttajat ostavat mieluummin ruotsalaisesta tai saksalaisesta verkkokaupasta, jos suomalaisen verkkokaupan kokemus on jatkuvasti pari askelta jäljessä, Maunula huomauttaa.

Digimenestyjät 2019 -tutkimuksen parhaiten menestyneet yritykset

Kokonaispisteet: 8 suomalaisyritystä top 50:ssä

1. Deutsche Telekom (Saksa)

2. Otto (Saksa)

3. Adidas (Saksa)

8. Telia (Suomi)

12. DNA (Suomi)

25. Elisa (Suomi)

Saksalaiset suuryritykset veivät vertailussa nelosvoiton.

Digitaalinen markkinointi: 5 suomalaisyritystä top 50:ssä

Arvioi yritysten kykyä tavoittaa potentiaalisia asiakkaita ja johdattaa heitä yrityksen digitaalisiin palveluihin erityisesti näyttö- ja hakukonemainonnan sekä omien medioiden käytön avulla.

1. Otto (Saksa)

2. Telenor (Norja)

3. Deutsche Telekom (Saksa)

8. Veikkaus (Suomi)

12. LähiTapiola (Suomi)

17. VR (Suomi)

Kolmasosalla suomalaisyrityksistä ei ole lainkaan osumia orgaanisissa hakukonetuloksissa ja yli puolet jää ilman osumia myös maksetussa mainonnassa.

Digitaalinen tuotekokemus: 8 suomalaisyritystä top 50:ssä

Arvioi yrityksen verkkosivuston toimivuutta, ulkoasua ja sisältöä erityisesti tuote- ja brändikokemuksen näkökulmasta.

1. Helsingin Sanomat (Suomi)

2. Telia B2B (Ruotsi)

3. Komplett.no (Norja)

8. OP (pankki) (Suomi)

19. Helen (Suomi)

Digitaalisessa tuotekokemuksessa Helsingin Sanomat on koko Euroopan paras tutkittu yritys.

Verkkokauppa: 3 suomalaisyritystä top 50:ssä

Arvioi yrityksen kykyä myydä sähköisissä kanavissa erityisesti tuotteiden esittelyn, ostoprosessin toimivuuden sekä myynnin tuen näkökulmasta.

1. Leroy Merlin (Portugali)

2. Adidas (Saksa)

3. Volvo Cars (Ruotsi)

28. Gigantti (Suomi)

32. Konecranes (Suomi)

35. Telia (Suomi)

Verkkokaupan parhaan 50 yrityksen joukossa on vain 3 suomalaisyritystä, kun taas ruotsalaisia on mukana 22. Erityisesti lisä- ja ristiinmyynti on Suomessa heikommalla tasolla kuin Euroopassa keskimäärin.

Asiakkuus: 12 suomalaisyritystä top 50:ssä

Arvioi yrityksen kykyä ylläpitää ja laajentaa asiakkuuksia sähköisissä kanavissa erityisesti asiakaspalvelun, ristiinmyynnin, osallistamisen ja personoinnin suhteen.

1. Telia (Suomi)

2. OP (pankki) (Suomi)

3. Tele2 B2C (Ruotsi)

6. DNA (Suomi)

Asiakkuudessa kaksi parasta yritystä tulee Suomesta. Telia oli tutkituista yrityksistä koko Euroopan paras asiakkuusulottuvuudessa ja OP:n pankkiliiketoiminta oli toinen.

Mobiili: 6 suomalaisyritystä top 50:ssä

Arvioi yrityksen kykyä hyödyntää mobiilikanavia liiketoimintansa tukena keskittyen mobiilisivujen ja sovellusten käyttöön.

1. VW Group (Iso-Britannia)

2. Esprit (Saksa)

3. Lloyds Bank Retail (Iso-Britannia)

15. OP (pankki) (Suomi)

20. Prisma (ruokakauppa) (Suomi)

34. DNA (Suomi)

Mobiilissa suomalaisten pisteet laskivat viime vuodesta, eli kehitystahti on ollut hitaampaa kuin edelläkävijöillä. Mobiilisovellukset sisältävät keskimäärin alle puolet edelläkävijöiden toiminnallisuuksista.

Sosiaalinen media: 7 suomalaisyritystä top 50:ssä

Arvioi yrityksen aktiivisuutta ja toiminnan laajuutta tärkeimmissä sosiaalisissa medioissa sekä yrityksen omilla sivustoilla.

1. Boohoo (Iso-Britannia)

2. Missguided (Iso-Britannia)

3. TV4 (Ruotsi)

12. Fazer (Suomi)

14. Valio (Suomi)

17. Yle (Suomi)

Sosiaalisessa mediassa suomalaisyritykset eivät mahdu parhaiden joukkoon, mutta maana Suomi saa ulottuvuudesta parhaat pisteet.