Digitalisaation koulutusta arvostellaan

Suomen kyberturvallisuus ei Etlan tutkijoiden mukaan yllä kärkimaiden tasolle.

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen Etlan tutkijoiden Timo Seppälän ja Juri Mattilan mukaan Suomen tulisi valjastaa kyberturvallisuuden potentiaalinsa suorituskyvyksi ja hypätä kärkimaiden kehitykseen mukaan.

Vuoden 2020 Digibarometrissä Suomen kyberturvallisuuden taso oli maiden vertailussa keskiarvon paremmalla puolella, mutta kärkimaat uhkaavat tutkijoiden mielestä karata Suomen ulottumattomiin.

Esimerkiksi tietovuodot olivat suomalaisissa yrityksissä kolme kertaa yleisimpiä kuin EU28-maissa keskimäärin vuonna 2019. Kuluttajista 25 prosenttia ei rajoittanut lataamiensa sovellusten heistä keräämiä tietoja, vaikka vain neljä prosenttia heistä ei tietänyt rajoittamisen mahdollisuudesta.

Suomi panostaa tutkijoiden mukaan kuitenkin muuta Eurooppaa ja Pohjoismaita enemmän digitaalisten taitojen opettamiseen.

– Vaikutuksia ei voida nähdä heti, mutta Suomen heikentyvä asema kyberturvallisuudessa herättää kysymyksen, panostaako Suomi digitalisaation opetuksessa oikeisiin osa-alueisiin ja teknologisiin kyvykkyyksiin. Digitaalisella aikakaudella kyberturvallisuus on kilpailutekijänä avainasemassa ja Suomella on paljon potentiaalia kehittää kyberturvallisuuden tasoaan, koska ala kasvaa ja muuttuu jatkuvasti, muistuttaa Etlan johtava tutkija Timo Seppälä tiedotteessa.

Kehitys haastaa Etlan tutkijoiden mielestä myös kyberturvallisuuden jo olemassa olevat välineet ja käytännöt. Yhä useampien laitteiden ollessa yhteydessä Internetiin, tarvitaan laitteille samanlaisia digitaalisia tunnistusmenetelmiä kuin nykyisin on esimerkiksi ihmisten tunnistamiselle.

Mattilan ja Seppälän artikkeli ”Ahead of the game, but for how long? – Insights from a benchmarking study on Finland’s cybersecurity landscape” julkaistiin heinäkuussa Cyberwatch Finland -lehdessä.