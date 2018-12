Digilehtien veronalennus tulee jo ensi vuonna

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) kiittelee, että digitaalisten julkaisujen arvonlisäveron laskemista.

– Valtiovarainministeri (Petteri) Orpo (kok.) on toiminut asian edistämiseksi todella ripeästi. Lokakuussa Orpo neuvotteli EU:ssa talous- ja rahoitusasioiden neuvostossa Suomelle ja muille jäsenmaille mahdollisuuden laskea sähköisten julkaisujen arvonlisäveron painettujen tasolle. Nyt joulukuussa esitys muutoksesta on jo eduskunnassa, ja digitaalisten julkaisujen verotus on keventymässä ensi kesänä, Timo Heinonen sanoo.

Sähköisiin julkaisuihin sovelletaan Suomessa nykyisin yleistä 24 prosentin arvonlisäverokantaa. Painettuihin kirjoihin ja tilattuihin lehtiin Suomi soveltaa puolestaan alennettua kymmenen prosentin verokantaa. Tähän saakka EU-lainsäädäntö on estänyt saman alemman kannan soveltamisen.

Nyt hallitus esittää arvonlisäverolakia muutettavaksi siten, että sähköisiin kirjoihin ja sanoma- ja aikakauslehtiin sekä lehtien irtonumeromyyntiin sovellettava verokanta alennettaisiin 24 prosentista kymmeneen prosenttiin.

– Muutos on tervetullut. Lukeminen on siirtynyt viime vuosina kasvavalla vauhdilla digitaaliseen muotoon. Mutta koska sama sisältö on ollut kovemmin verotettua bittimuodossa kuin paperille painettuna, on kiinnostus lukemista kohtaan uhannut hiipua. Muutos kannustaa ihmisiä laajemmin digikirjojen ja laatumedioiden pariin, ja on todella tärkeä vapaan ja elinvoimaisen kotimaisen lehdistön ja kirjallisuuden kannalta, Heinonen sanoo.