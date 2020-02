Dieselin verotuen poisto auttaisi vähentämään päästöjä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotitalouksille verotuen poistaminen voitaisiin kompensoida esimerkiksi tulonsiirtoina tai alentamalla ansiotuloverotusta.

Dieselpolttoaineen verotuen poistaminen olisi tehokas taloudellinen ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi, osoittaa Pellervon taloustutkimuksen (PTT) tutkimus.

Dieselpolttoaineen verotuki on dieselin energiasisältöveron alennus, jonka tarkoituksena on tukea vientiteollisuutta ja hyötyliikennettä. Dieselautojen yksityiskäyttäjiltä peritään käyttövoimaveroa, jotta he eivät hyötyisi alennuksesta.

Tutkimuksen mukaan verotuen poisto heikentäisi vientiteollisuuden kustannuskilpailukykyä verrattain vähän. Keskeinen tulos elinkeinoelämän näkökulmasta on, että veronkorotus ei välttämättä välity täysimääräisenä hyödykkeiden hintaan, vaan siihen vaikuttaa se, kuinka kilpailullisilla markkinoilla tuottajat toimivat.

Tuen poisto vaikuttaa myös kotitalouksiin, koska siitä aiheutuu kustannuksia kaikille kuljetusintensiivisille ja dieseliä välituotteena käyttäville yrityksille. Se taas vaikuttaa lopputuotteiden hintoihin. Aiemman tutkimuksen perusteella verotuen poisto saattaisi rasittaa enemmän pienituloisia ja maaseudun asukkaita.

Tutkimuksessa selvitettiin mahdollisuuksia hyvittää kotitalouksille verotuen poiston vaikutukset joko ansiotuloverotusta alentamalla tai tulonsiirtoina.

Mallisimulaatiossa ansiotuloverotuksen alentamisen aiheuttama verokiilan supistuminen ja sen kerrannaisvaikutukset jopa ylikompensoivat kotitalouksien ostovoiman laskun. Tulonsiirtona tehty hyvitys ei sen sijaan täysin riitä korvamaan veron korotusta. Molemmat kompensaation vaihtoehdot kuitenkin tasoittaisivat eroja eri maakunnissa sijaitsevien kotitalouksien välillä.

Päästöt vähenisivät kolme prosenttia vuodessa

Ympäristönäkökulmasta katsottuna verotuen poisto pienentäisi dieselin kulutusta ja laskisi päästöjä.

Tutkimuksessa tehdyssä simulaatiolla saavutetaan noin kolmen prosentin päästöjen vuotuinen vähenemä verollisten hintojen substituutiolla. Laajassa kuvassa nämä vaikutukset olisivat verrattain pieniä, mutta pitkällä ajalla kertymä on merkittävä.

Polttoaineverotuksen ympäristöohjaavuuden ja kustannustehokkuuden näkökulmasta dieselin verotuesta tulisi luopua. Suomi on sitoutunut merkittäviin päästövähennyksiin liikenteessä, ja tavoitteisiin pääseminen vaatii tehokasta taloudellista ohjausta, jota dieselin verotuen poisto olisi.

Liikennekäytössä olevista noin 2,7 miljoonasta henkilöautosta noin 750 000 on dieselautoja. Näiden lisäksi teillä liikkuu 310 000 dieseliä käyttävää pakettiautoa, yli 90 000 kuorma-autoa ja 12 000 linja-autoa.