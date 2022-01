Dieselin hinta ylitti sietokyvyn – ”vaikutukset kuljetusalalle dramaattisia”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Hinta on noussut viimeisen vuoden aikana 29 senttiä litralta.

Vuodenvaihteessa lisähaastetta toi kiristynyt jakeluvelvoite, jonka myötä hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä litralta.

– Vaikutukset kuljetusalalle alkavat olla dramaattisia. Nyt puhutaan jopa 500 miljoonan euron lisäkustannuksista. Yksittäiselle ajoneuvoyhdistelmällä viimeisen vuoden aikana tapahtunut dieselin hinnannousu on voinut tarkoittaa kymmenien tuhansien eurojen lisälaskua, Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n puheenjohtaja Jani Ylälehto sanoo.

– Alan toimintamahdollisuuksien turvaamiseksi esitämme, että valtiovarainministeriö valmistelee hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieselin käyttömahdollisuuden, SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala esittää.

Dieselin hinta on viimeisen vuoden aikana joulukuun 2021 loppuun mennessä noussut 21 prosenttia ja peräti 29 senttiä litralta. Dieselin hinta on nostanut kuljetuskustannuksia Suomessa noin 380 miljoonaa euroa vuositasolla.

Jo tämä kustannuslisä on SKAL:n mukaan valtavan suuri ja se heikentää suomalaisten kuljetusyritysten toimintamahdollisuuksia sekä heikentää maamme kustannuskilpailukykyä.

– Tämäkään ei vielä riittänyt. Heti vuoden 2022 alussa dieselin hinta nousi voimakkaasti, kun voimaan tullut biopolttoaineiden sekoitevelvoitteen kasvu näkyy suoraan dieselin pumppuhinnoissa. Kustannusten nousu alkaa olla jo sietämätöntä, Ylälehto toteaa.

Kiristynyt jakeluvelvoite velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin. Vuoden vaihteessa tapahtunut hintojen nousu on ollut jopa yli kymmenen senttiä per litra.

Ammattidiesel valmisteltava heti

SKAL vaatii, että tässä tilanteessa hallitus aloittaa hallitusohjelmassakin viitatun ammattidieseljärjestelmän valmistelun ja tekee päätökset pikaisesti.

– Kun bio-osuuden lisääminen korottaa polttoaineen hintaa huomattavasti enemmän kuin sitä säädettäessä on osattu arvioida, on nyt välttämätöntä puuttua kustannusnousuun ja lieventää sen haitallisia vaikutuksia maamme kilpailukyvylle, Kujala sanoo tiedotteessa.

Hallitusohjelmassa mainitaan, että ”jos liikenteen ja erityisesti dieselin verotusta uudistetaan, ammattibiodieselin käyttöönoton mahdollisuuksia selvitetään”.

– Jakeluvelvoite ei ole varsinainen vero, mutta sen vaikutukset ovat rinnasteisia veronkorotukselle. Kyse on kansallisesta lisävaatimuksesta, joka kohdistuu vain suomalaisiin toimijoihin heikentäen suhteellista kilpailukykyämme, Kujala toteaa.

SKALin mukaan ratkaisuna nyt käsillä olevaan hintakriisiin ja kuljetuskustannusten pidempiaikaiseen hillitsemiseen on Suomessa otettava käyttöön ammattidiesel.

Tällöin EU:n energiaverodirektiivissä säädetyn mekanismin mukaisesti kuorma- ja linja-autoissa käytettävää dieseliä verotetaan muissa ajoneuvoissa käytettävää kevyemmin. Kuljetusyritykset saavat tankkaamansa dieselin polttoaineverosta palautusta. Järjestelmä on käytössä yhdeksässä EU-maassa.

Ei uusia hintaa kiristäviä päätöksiä

Polttoaineen hinnan kehitys on osoitus siitä, kuinka arvaamattomia vaikutuksia päätöksillä on. SKAL edellyttää, että uusista polttoaineen hintoja nostavista päätöksistä pidättäydytään.

Kujalan mukaan poliittisilla päätöksillä kerättävien lisäverojen tai veroluonteisten maksujen kerääminen liikenteeltä ei ole enää missään suhteessa alan maksukyvyn kanssa.

Vielä marraskuun lopussa kolmen ministeriön tilaamassa selvityksessä arvioitiin: ”Nykyisen jakeluvelvoitetason (30 %) arvioidaan nostavan dieselin pumppuhintaa 12–22 senttiä/litra vuoteen 2030 mennessä.”

– Nyt velvoite on 19,5 prosenttia ja jo nyt – vuoden 2022 alussa – tuo ennustettu hinnannousu toteutui. Tuskin lainsäätäjäkään on tarkoittanut tämänkaltaista kehitystä. On selvää, että tässä tilanteessa ei tule tehdä uusia päätöksiä jakeluvelvoitteen kiristämisestä 34 prosenttiin, Kujala toteaa.