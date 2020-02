”Diabeetikoiden asepalvelus on nyt kiinni ministeristä”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Aiemman kokeilun tulokset puoltavat kansanedustajan mukaan diabeetikoiden asepalvelusta.

Kokoomuksen kansanedustaja Matias Marttisen mukaan asepalvelus ottaa harppauksen takaisin historiaan, mikäli Puolustusvoimien päätös diabeetikoiden sulkemisesta asepalveluksen ulkopuolelle jää voimaan. Muutos lähettäisi synkät terveiset niille motivoituneille diabeetikkonuorille, jotka haluavat palvella isänmaataan.

– Olen pettynyt, ettei Puolustusvoimilla ollut tahtoa etsiä ratkaisua, joka olisi mahdollistanut diabeetikoiden asepalveluksen jatkumisen myös tulevaisuudessa. Kokeilun tulokset nimenomaan puolsivat palveluksen jatkamista, eivät sen lopettamista, Matias Marttinen toteaa tiedotteessa.

Diabeetikoiden vapaaehtoinen asepalveluskokeilu oli voimassa vuosina 2001–2017, jonka aikana palveluksen suoritti yli 100 diabeetikkoa. 1-tyypin diabeetikolle sallittiin asepalveluksen suorittaminen, mikäli lääketieteelliset kriteerit ja hyvä hoitotasapaino täyttyivät.

Marttinen oli yksi vapaaehtoisesti asepalvelukseen hakeutuneista diabeetikoista. Hän palveli Riihimäen Viestirykmentissä ja kotiutui palveluksesta reservin vänrikkinä vuonna 2012. Marttinen toimi lisäksi Reserviupseerikoulussa oman kurssinsa oppilaskunnan puheenjohtajana.

Puolustusvoimien selvityksen mukaan diabeetikkojen palvelusturvallisuuteen kohdistuvat riskit ovat edelleen liian suuret. Matias Marttinen kummeksuu Puolustusvoimien perusteluja.

– Diabeetikot ovat suoriutuneet asepalveluksesta pääosin erinomaisesti, eikä keskeyttämisessä ole ollut suurta eroa terveisiin varusmiehiin verrattuna. Vahvasta motivaatiosta kertoo sekin, että monet diabeetikot ovat suorittaneet lisäksi johtajakoulutuksen, Marttinen toteaa.

– On selvää, että palvelusturvallisuus on taattava kaikissa tilanteissa. Kokeilu on kuitenkin osoittanut, että diabetes ei ole este motivoituneelle ja sairauden hoidosta huolehtivalle nuorelle palveluksen suorittamiseen. Myös diabeteksen hoitomenetelmät ovat kehittyneet viime vuosina huimasti, mitä ei ole otettu riittävästi huomioon Puolustusvoimien ratkaisussa.

Matias Marttisen mukaan tilanne on nyt kiinni puolustusministeri Antti Kaikkosesta (kesk.).

– Diabeetikoiden asepalveluskokeilun tulokset puoltavat edelleen kokeilun jatkamista. Uusi selvitys ei tätä kuvaa muuta. Puolustusministerin on otettava asiaan myönteinen kanta ja varmistettava, että diabeetikoiden asepalveluskokeilu jatkuu myös tulevaisuudessa, Marttinen sanoo.