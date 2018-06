Kim Jong Un ja Donald Trump tapaavat: Räväkälle supertähdelle suuri rooli

Dennis Rodman on hyvää pataa Pohjois-Korean diktaattorin kanssa.

Entinen värikäs koripallotähti ja tv-persoona Dennis Rodman matkustaa Singaporeen 11. kesäkuuta eli päivää ennen Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin ja Pohjois-Korean johtaja Kim Jong-unin välistä huippukokousta.

Dennis Rodman saattaa osallistua jopa itse neuvotteluihin.

– Ei väliä, mitä hänen läsnäolostaan ajatellaan. Se tuo ainakin valtavan katsojamäärän uutisoinnille, lähde kertoo New York Postille.

– Haastaviin diplomaattisiin tilanteisiin valitaan usein hyväntahdon lähettiläitä. Rodman sopii tähän rooliin, oli hänestä mitä mieltä tahansa.

Pohjois-Korean johtajan kanssa ystävystynyt Rodman on vieraillut sulkeutuneessa maassa viisi kertaa. Hän myös antoi Kimille lahjaksi Trumpin The Art of the Deal -teoksen.

– Luulen, ettei Kim ymmärtänyt Donald Trumpia, kunnes hän alkoi lukea kirjaa. He ovat loppujen lopuksi melko samankaltaisia, Rodman totesi huhtikuussa.

– En kuitenkaan halua ottaa asiasta kaikkea kunniaa. Tarkoitukseni oli toimia urheilulähettiläänä Pohjois-Koreassa.

Rodmanin edustajan mukaan Singapore-matka ei ole vielä varmistunut. Hän totesi Rodmanin menevän mielellään paikalle, jos häntä tarvitaan.

Historiallinen huippukokous tullaan pitämään Capella-hotellilla, joka sijaitsee Singaporen ylellisellä Sentosa-lomasaarella.