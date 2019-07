Dennis Pasterstein: Peltipoliisit vähentävät kaikkea rikollisuutta

Ylikomisario ja poliisin liikenneturvallisuuskeskuksen johtaja Dennis Pasterstein on retwiitannut kanadalaisesta tutkimuksesta, jonka mukaan automaattisen liikennevalvonnan läsnäolo vaikutti myönteisesti rikollisuuden vähenemiseen.

– Sen lisäksi, että liikenneturvallisuustolpat vähentävät onnettomuuksia, niin kaupan päälle myös rikokset vaikuttavat harventuvan lähialueilla. Toivotaan samanlaista vaikutusta myös #Helsinki, #Oulu, #Porvoo, #Tampere, #Turku. #Kanada , Dennis Pasterstein kirjoittaa.

Hänelle arvellaan twitterissä, että seuraavaksi peltipoliisien kerrottaneen vähentävän perheväkivaltaa ja liikalihavuutta.

– Ei sentään, mutta rikokset näyttäisivät tämän tutkimuksen mukaan vähenevän. Hyvä niin, Pasterstein vastaa.

Ylinopeuksien määrä liikennevirrassa on vähentynyt merkittävästi viimeisten vuosien aikana automaattivalvonnan tilastojen perusteella. Samanaikaisesti valvonta-aika on lisääntynyt n. 200 %. Suuntaus on erinomainen. #poliisi

Ei sakoille – kyllä liikenneturvallisuudelle! pic.twitter.com/35P76tdHJw

— Dennis Pasterstein (@DPasterstein) July 24, 2019