Denguekuume raivoaa Jemenissä

Jemenissä on rekisteröity kymmeniä tuhansia epäiltyjä denguekuumeen tartuntatapauksia.

Jemenin terveysministeriön tietojen mukaan 78 alle 16-vuotiasta lasta on kuollut denguekuumeeseen liittyviin sairauksiin Jemenissä.

Virustautiin epäillään lisäksi kuolleen 23 yli 16-vuotiasta lasta ja nuorta. Eri puolilla maata on jo rekisteröity yli 52 000 epäiltyä tautitapausta. Pelastakaa Lapset ry:n mukaan tämä voi merkitä epidemian alkua, selviää tiedotteesta.

Puhtaan veden saatavuus on monin paikoin heikentynyt johtuen jatkuvasta konfliktista sekä runsaista sateista. Kun vesihuolto on heikentynyt, ihmiset hyödyntävät kerääntynyttä sadevettä. Seisovassa vedessä hyttyset lisääntyvät nopeasti, mikä on johtanut epäiltyjen dengue-tapausten kasvuun.

Viime vuoden loppuun mennessä 192 ihmisen epäillään kuolleen denguekuumeen seurauksena. Tapauksia on todettu melkein kaikissa Jemenin maakunnissa. Kaikista tautiin liittyvistä kuolemista yli 60 prosenttia on sattunut Hodeidassa ja Adenissa.

Pelastakaa Lapset tukee tällä hetkellä 48 terveyslaitosta Hodeidassa. Näissä havaittiin yli 6 000 epäiltyä denguekuumetapausta vuonna 2019.

– Kuolleisuus on ollut toiseksi suurinta Hodeidassa, missä 62 aikuista ja lasta menehtyi vuonna 2019. Emme ole koskaan ennen kokeneet mitään tällaista, kertoo Pelastakaa Lasten Hodeidan kenttäjohtaja, tohtori Mariam Aldogani, joka itse on toipumassa denguekuumeesta.

– Henkilökunnastamme ja heidän perheenjäsenistään yli 40 on saanut kuumeen. Joka päivä saamme lisätietoa kuolemantapauksista maakunnan syrjäisiltä alueilta. Monet terveyslaitoksistamme ovat toiminnassa vuorokauden ympäri. Viime viikolla yksi terveysyksiköistämme havaitsi 30 tapausta yhden päivän aikana, ja suurin osa niistä koski lapsia.

Konfliktin seurauksena maan terveydenhuolto on osin romahtanut ja yli puolet maan terveyslaitoksista on suljettu tai toimii vajain resurssein. Perheillä ei ole varaa viedä lapsia sairaalahoitoon tai ostaa lääkkeitä.

– Sairaalat ovat täynnä, ja jotkut potilaat joutuvat makaamaan lattialla, koska sängyistä on pulaa. Tilanne on hyvin huono. Nuorimmat sairastuneet ovat olleet alle kahdeksan kuukauden ikäisiä. Joissain sairaaloissa et voi kuulla muuta kuin kivusta itkevien lasten ääntä, Aldogani kertoo.

Pelastakaa Lasten ylläpitämissä terveysyksiköissä hoidetaan lapsia, joiden epäillään saaneen tartunnan. Myös väestön keskuudessa toimivat terveystyöntekijät antavat apua ja ohjaavat vakavat tapaukset saamaan hoitoa eri terveyslaitoksiin.

Järjestö lisäksi kouluttaa terveystyöntekijöitä ja yhteisöissä toimivia vapaaehtoisia denguen ja muiden verenvuotokuumetautien tunnistamisesta ja hoidosta.

Denguekuume on viime vuosina levinnyt nopeasti maailman trooppisilla alueilla. Sateet, ilman lämpötila ja kosteus sekä suunnittelematon kaupungistuminen ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat taudin leviämiseen.