Demonisoidaanko kansallismielisiä? Näin Jussi Halla-aho ja Antti Rinne väittelivät

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kultarannnassa pohdittiin populististen ja kansallismielisten puolueiden nousua.

Tasavallan presidentti Sauli Niinistön isännöimissä Kultaranta-keskusteluissa kuultiin aamupäivällä paneeli, jossa pohdittiin eurooppalaista turvallisuutta. Keskustelijoina olivat perussuomalaisten puheenjohtaja Jussi Halla-aho, SDP:n puheenjohtaja ja tuore pääministeri Antti Rinne, ohjelmajohtaja Mika Aaltola Ulkopoliittisesta instituutista sekä Helsingin Sanomien Berliinin-kirjeenvaihtaja Anna-Liina Kauhanen. Keskustelun moderaattorina toimi toimittaja Olli Seuri Yleisradiosta.

Keskustelu eteni pian Halla-ahon ja Rinteen väliseksi väittelyksi, johon osallistui myös kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo yleisöstä. Keskiöön nousi etenkin kysymys siitä, demonisoidaanko kansallismielisiä puolueita.

Perussuomalaisten puheenjohtaja Halla-ahon mielestä kansallismielisten puolueiden nousuun pitäisi valmistautua nykyistä paremmin. Hänen mukaansa kyse voi olla ”hyvinkin pysyvästä tai ainakin pitkäaikaisesta muutoksesta”. Ellei tähän varauduta, voi se Halla-ahon mukaan johtaa päätöksenteon halvaantumiseen tai ainakin vaikeuttaa sitä.

– Demonisoimalla tietty osa poliittista kentää demonisoidaan näiden ihmisten äänestäjiä. Ja se ei ainakaan luo, ylläpidä tai paranna yhteiskuntien sisäisät koheesiota tai ole omiaan vähentämään jännitteitä ja vastakkainasetteluita, Halla-aho katsoi.

Halla-ahon mielestä ”meillä on vain kilpailevia näkemyksiä siitä, minkälainen on hyvä yhteiskunta ja mikä on kansallisvaltioiden rooli suhteessa eurooppalaiseen integraatioon”.

SDP:n puheenjohtaja ja pääministeri Rinne katsoi populistien ja kansallismielisten taustalla olevan esimerkiksi meillä Suomessa taantuvien kuntien väestön, joka on huolissaan toimeentulostaan ja tulevaisuudestaan.

– Eivät ne ihmiset sanoita sitä tällä tavalla, mutta tämä on se porukka, joka tällä hetkellä hakee jonkinlaista muutosta. Ja tässä tilanteessa retoriikka, jota esimerkiksi perussuomalaiset on vaaleissa käyttänyt, on purrut tähän porukkaan.

Rinne nosti globaaleista ongelmista esiin ilmastonmuutoksen ja haasteen siitä, miten ”nämäkin ihmiset saadaan mukaan” sen torjuntaan ja ymmärtämään, että tämä voidaan tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla.

”Jussin porukalla” ei ratkaisuja

Rinteen mielestä ratkaisu ongelmiin ei ole se, ”mitä Jussin porukka esittää, että rajat kiinni ja rajoja eurooppalaisten valtioiden väliin”.

Halla-ahon mielestä vapaan liikkuvuuden Schengen-järjestelmä on arvokas ja sitä pitää puolustaa, mutta:

– Jos Schengen-järjestelmästä tulee keskeisellä tavalla laittoman maahanmuuton ja muuttoliikkeen mahdollistaja, silloin me menetämme Schengen-järjestelmän, koska sen legitimiteetti ihmisten silmissä murenee.

Halla-aho sanoi paneelissa, ettei kuitenkaan usko, että poliittiset jakolinjat liittyen kansallismielisten puolueiden nousuun katoaisivat, vaikka siirtolaiskriisi saataisiin ratkaistua.

– Siirtolaiskriisi oli pikemminkin jonkinlainen katalysaattori, joka toi esiin sellaisia hyvin fundamentaalisia näkemyseroja, keitä ja mitä varten valtio on olemassa, Halla-aho katsoi.

Orpo: Kyse ei demonisoinnista

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo käytti yleisöstä kommenttipuheenvuoron, jossa hän katsoi, ettei kansallismielisiin puolueisiin kohdistuvassa kritiikissä ole kyse näiden demonisoinnista vaan puolueiden ajamasta politiikasta, joka on ”väärän suuntaista”, kun tässä ajassa pitäisi ratkaista isoja ongelmia.

Orpo nosti globaaleista ongelmista esiin ilmastonmuutoksen, Afrikan tilanteen, kauppapolitiikan ja muuttuvan maailman tilanteen, jossa ”Yhdysvallat ja Kiina hakevat uutta maailmanjärjestystä”.

– Meillä on globaaleja ongelmia, joissa tarvitaan vahvaa EU:ta, korosti Orpo ja jatkoi:

– Silloin se, mitä populistiset, kansallismieliset liikkeet ajavat – se, että vahvistetaan kansallisvaltioita – tässä mennään ikään kuin väärään suuntaan näiden valtavien ongelmien ratkaisuissa. Ja siksi ei ole kyse kenenkään demonisoinnista vaan yksinkertaisesti siitä, että mielestäni populistiset, kansallismieliset liikkeet ajavat väärää politiikkaa korostamalla tällä hetkellä kansallisvaltioiden roolia, koska me tarvitsemme eurooppalaisia ratkaisuja.

Orpon mukaan Suomen pian alkava EU-puheenjohtajuuskausi osuu tärkeään taitekohtaan viitaten myös uuden EU-komission valintaan.

– On tärkeää, että näihin isoihin ongelmiin löytyy selkeät ratkaisut ja että Eurooppaa vahvistetaan tässä tilanteessa, koska heikko Eurooppa on viime kädessä asia, josta Suomi kärsii kaikkein eniten, Orpo painotti.

Rinne sanoi, ettei pidä pois suljettuna sitä, että kansallismielisten puolueiden nousu olisi ”pysyvämpi ilmiö”, mutta hänestä näiden nousua pystytään heikentämään sillä, että ihmisille kyetään luomaan toivoa ja uskoa tulevaisuuteen.