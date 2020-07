Demokratiakirjat pois Hongkongin kirjastoista

Uuden turvallisuuslain myötä Hongkongin julkisista kirjastoista poistetaan demokratialiikkeen johtohahmojen kirjoittamat teokset, kertoo BBC. Ainakin yhdeksän demokratiajohtajien kirjoittamaa teosta on poistettu lukijoiden saatavilta tai viety ”tarkastettaviksi”. Joukossa ovat ainakin Joshua Wongin ja Tanya Chanin teokset.

Uusi kumouksellisuutta, separatismia ja terrorismia vastaan kohdistettu uusi turvallisuuslaki astui voimaan Hongkongissa viime tiistaina. Vastustajiensa mukaan se asettaa kyseenalaiseksi koko ”yksi maa, kaksi järjestelmää”-periaatteen, jonka pohjalta Iso-Britannia luovutti alueen takaisin Kiinalle sadan vuoden jälkeen. Autonomisen alueen tiettyjen länsimaisten hallintopiirteiden tuli jatkua vielä 50 vuotta luovutuksen jälkeenkin.

Pekingin mukaan turvallisuuslain tarkoitus on lopettaa vuodesta 2019 käynnissä olleet demokratiaa vaatineet mielenosoitukset, jotka alkoivat alkujaan Kiinan ajamasta karkotuslaista. Kiinan mukaan brittien ja muiden länsimaiden protestointi on puuttumista sen sisäisiin asioihin.

Joshua Wong sanoo, että päätös on ”askel kohti varsinaista kirjojen kieltämistä” ja huomauttaa, että sitä sovelletaan taannehtivasti.

– Kansallinen turvallisuuslaki ei ainoastaan aseta rankaisutoimenpiteitä, vaan ulottaa myös kansainväliseen finanssikaupunkiin manner-Kiinan sensuurihallinnon. Vaikka minun kirjani on julkaistu vuosia ennen Hongkongin karkotuslain vastaista liikettä, joutuvat ne nyt kirjasensuurin kohteeksi, kirjoitti Wong twiitissään.

1/ More than just punitive measures, the national security law also imposes a mainland-style censorship regime upon this international financial city. Although my books are published years before Hong Kong's anti-extradition movement, they are now prone to book censorship. https://t.co/2fbyvtcH95

