Demokraatti: al-Hol-tietovuodosta rikosilmoitus

Poliisiylijohtajan mukaan on syytä epäillä, että salassa pidettävää tietoa on vuodettu julkisuuteen lainvastaisella tavalla.

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan al-Holin varautumissuunnitelman vuotamista valtionhallinnosta on arvioitu Poliisihallituksessa. Asiasta on tehty rikosilmoitus.

– On syytä epäillä, että siinä on toimittu laittomasti ja on vuodettu salassa pidettävää tietoa julkisuuteen. Poliisin osuudesta on tehty rikosilmoitus valtakunnansyyttäjänvirastoon eli siitä, onko nimenomaan [joku] poliisissa vuotanut salassapidettäviä asioita, Seppo Kolehmainen sanoo Demokraatille.

Tutkintapyyntö liittyy 21.11. päivättyyn asiakirjaan, jonka sisällöstä kertoivat muun muassa Yle ja Helsingin Sanomat. Kolehmaisen mukaan kyseessä on poliisin salaiseksi luokiteltu suunnitteluasiakirja.

Poliisiylijohtaja kiisti aiemmin nähneensä leiriläisten kotiuttamista koskevaa suunnitelmaa. Hän tarkentaa viitanneensa siihen, ettei ole nähnyt ulkoministeriön laatimaa al-Holin asiakirjaa.

– Sanoin vain eduskunnassakin, että kyllä, kyllä poliisi suunnittelee erilaisia skenaarioita omia toimintojaan varten. Alleviivasin sitä, että minä en ole nähnyt sitä ulkoministeriön suunnitelmaa. Tästä nimenomaisesta poliisin suunnitelmasta, joka on mennyt julkisuuteen, on tehty rikosilmoitus. Meillä ei ole muuta mahdollisuutta, Seppo Kolehmainen toteaa Demokraatille.