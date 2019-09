”Demokraatit kieltäytyivät Donald Trumpin virkasyytteestä”

Yhdysvalloissa demokraattien kansanedustaja Alexandria Ocasio-Cortez on syyttänyt puoluettaan presidentti Donald Trumpin virkasyytteeseen asettamisesta kieltäytymisestä, kertoo Fox News.

”Tässä kohtaa suurempi kansallinen skandaali ei ole presidentin lakia rikkova käyttäytyminen – se on demokraattisen puolueen kieltäytyminen hänen virkasyytteestään”, Ocasio-Cortez lausui asiasta yhteisöpalvelu Twitterissä.

Syytösten uskotaan kohdistuvan demokraattien edustajainhuoneen puhemieheen Nancy Pelosiin, joka on ajanut maltillisempaa linjaa ja pitänyt virkasyytettä hyvin eripuraisena toimenpiteenä.

”Mutta jos meidän täytyy mennä sinne, meidän täytyy mennä sinne ja me emme voi mennä sinne jos meillä ei ole faktoja. Me seuraamme faktoja ja presidentin tekemää estelyä… ja teemme päätöksen kun olemme valmiita”, Pelosi sanoi asiasta tiedotustilaisuudessa viikkoa aiemmin.

Ocasio-Cortezin mukaan on yksi asia rikkooko istuva presidentti lakia.

”Toinen on antaa hänen tehdä niin.”

At this point, the bigger national scandal isn’t the president’s lawbreaking behavior – it is the Democratic Party’s refusal to impeach him for it.

— Alexandria Ocasio-Cortez (@AOC) September 22, 2019