Demokraatit: Bernie Sanders 32, Joe Biden 17, Mike Bloomberg 14

Senaattori Bernie Sanders on liittovaltion tasolla mitattuna selvästi suosituin USA:n demokraattien presidenttiehdokkaaksi. Luvut ilmenevät ABC Newsin ja Washington Postin kyselystä.

Bernie Sandersia parhaana ehdokkaana pitää 32 prosenttia demokraatteja äänestävistä. Toisena on entinen varapresidentti Joe Biden 17 prosentilla. Kolmantena on monimiljardööri Mike Bloomberg 14 prosentin kannatuksella, jossa on nousua tammikuusta kuusi prosenttiyksikköä.

Joe Bidenin kannatus on laskenut 11 prosenttiyksikköä tammikuusta.

Senaattori Elizabeth Warren saa 11 prosentin ja Iowan esivaalien kärkeen yltänyt Pete Buttigieg seitsemän prosentin kannatuksen. Senaattori Amy Klobucharin kannatus on kuusi prosenttia.

Kyselyä varten haastateltiin 1066 demokraattia ja demokraatteja tukevaa 14-17.2.2020. Kyselyn virhemarginaali on 3,5 prosenttiyksikköä.

Internal REAL Polls show I am beating all of the Dem candidates. The Fake News Polls (here we go again, just like 2016) show losing or tied. Their polls will be proven corrupt on November 3rd, just like the Fake News is corrupt!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 19, 2020