Deltan torjunta vaatiikin kolmannen rokotteen – Näin Suomi valmistautuu

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijaryhmä käsittelee kolmatta rokotuskierrosta ensi viikolla.

Koronarokotteiden aiempaa heikompi teho viruksen deltavarianttia vastaan sekä rokotesuojan odotettua nopeampi aleneminen ajan myötä viittaavat vahvasti siihen, että epidemian pitäminen kurissa vaatii kolmatta rokotuskierrosta.

Esimerkiksi Israelissa kolmansia rokoteannoksia on alettu antaa tässä kuussa. Yhdysvalloissa taas päätettiin hiljattain, että kolmatta annosta tarjotaan kahdeksan kuukautta toisen annoksen saamisesta.

Erityisesti ensimmäisenä maana väestönsä kattavasti rokottaneen Israelin tiedot ovat mielenkiintoisia. Siellä rokotteiden on laskettu suojaavan deltatartunnoilta enää mahdollisesti vain 39 prosenttisesti. Vaikka rokotteen antamaa suojaa vakavalta tautimuodolta onkin pidetty yleisesti yhä erittäin vahvana, on Israelissa havaittu lisäksi huolestuttavasti, että toisen annoksensa tammikuussa saaneilla yli 65-vuotiailla suoja vakavalta taudiltakin on vain noin 55 prosentin luokkaa.

Israelin tiedoista tässä kertovan Financial Timesin mukaan ensimmäiset tulokset kolmannen annoksen tehosta ovat kuitenkin lupaavia. 150 000 tehosteannoksen saanutta käsittäneen tutkimuksen perusteella kolmas annos antoi peräti 86 prosentin suojan deltatartuntaa vastaan.

Myös rokotevalmistaja Pfizer on todennut, että kolmas annos tarvitaan Israelin ja muiden maiden epidemiatietojen perusteella parhaan mahdollisen suojan saavuttamiseksi.

Käsittelyssä ensi viikolla

Suomessa akuuttia tarvetta kolmannelle rokotuskierrokselle ei toistaiseksi ole havaittu. Asiaa arvioidaan kuitenkin tiedon karttuessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n ylilääkäri Hanna Nohynek vahvistaa Verkkouutisille, että Kansallinen rokotusasiantuntijaryhmä KRAR keskustelee tieteellisen näytön valossa kolmannesta rokotuskierroksesta ensi viikon tiistaina. Sen jälkeen THL tekee ehdotuksen sosiaali- ja terveysministeriölle. Viime kädessä uusista tehosteannoksista päätetään hallituksessa.

Kolmanteen kierrokseen on Nohynekin mukaan meillä varauduttu osallistumalla rokotteiden EU:n yhteishankintaan. Rokotusten alkamisesta ei vielä osata sanoa.

– Millä aikataululla-, kenelle- ja koska-päätöksiin tarvitaan vielä lisää dataa sillä emme voi suoraan Israelista ekstrapoloida Suomeen, Nohynek sanoo sähköpostitse.

Hän muistuttaa olennaisesta erosta Israelin ja Suomen rokotestrategiassa. Israelissa kaksi annosta annettiin kolmen viikon välein, kun taas Suomessa näin tehtiin aluksi vain alle 100 000 ihmisen kohdalla. Sen jälkeen siirryttiin 12 viiikon väleihin. Tutkimustiedon valossa pidempi väli johtaa parempaan suojaan.

– Pidempi annosväli yleensä mahdollistaa paremmin immunologisen vasteen kypsymisen ja sillä saattaa olla merkitystä suojatehon keston näkökulmasta, Hanna Nohynek toteaa.

Israelin kohdalla on myös pidettävä mielessä, että etenkin iäkkään väestön rokotuksista on siellä kulunut jo yli puoli vuotta.

Hanna Nohynekin mukaan Israelin tiedoista kaivataankin vielä tarkentavia analyysejä.

– Samoin lisätiedot niistä maista, joissa on annettu kaksi annosta 12 viikon välein on Suomelle tärkeitä, siis lähinnä Kanadan ja Iso-Britannian tiedot.

Tauti ei katoa rokottamalla

Tampereen yliopiston rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi hiljattain Verkkouutisille, että koronaviruksen hävittäminen maailmasta on rokotteista huolimatta joka tapauksessa käytännössä mahdotonta. Tulevaisuudessa kyse onkin hänen mukaansa vakavalta sairastumiselta suojautumisesta.

Siihen rokotteet näyttävät riittävän varsin hyvin. Rämet muistutti, että kaksi rokoteannosta antaa deltankin kohdalla niin hyvän suojan taudilta, että rokotteet saaneen perusterveen kannattaa olla enemmän huolissaan kotitalonsa rappusissa kaatumisesta kuin vakavan koronataudin riskistä.

THL:n Hanna Nohynek on samoilla linjoilla. Hänen mukaansa Suomen rokotusstrategia tähtää vakavan koronataudin sekä kuolemien ja elinvuosien menetyksen estämiseen ja terveydenhuollon kantokyvyn ylläpitämiseen

– Nämä toteutuvat hyvin nykyisellä rokotusohjelmalla. Aina on bonusta jos rokotteet tuottavat niin sanotun steriilin immuniteetin eli estävät tartuntoja ja katkaisevat tartuntaketjuja. Mutta se ei ole ollut meillä itsetarkoituksellinen päämäärä. Rokotukset toki nykyiselläänkin deltan aikana vähentävät infektioita ja lyhentävät tartunnanvaarallista aikaa, mutta paljon vähemmän kuin estävät näitä vakavia tautimuotoja.

Mika Rämet arvioi aikaisemmin, että kolmannen annoksen antama suoja voi olla hyvinkin pitkäaikainen, toivon mukaan vuosia tai jopa vuosikymmeniä.