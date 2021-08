Delta leviää USA:ssa: Ennätysmäärä lapsia sairaalaan

Sairaalahoidon tarve on kohonnut kesän aikana erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä.

Koronaviruksen deltamuunnoksen nopea leviäminen on heikentänyt Yhdysvaltain epidemiatilannetta merkittävästi kesän aikana.

Uusia tartuntoja on vahvistettu viime päivinä yli 130 000 kappaletta eli 64 prosenttia enemmän kuin kaksi viikkoa sitten. Päivittäiset kuolemantapaukset ovat yli kaksinkertaistuneet noin 660 kappaleeseen.

New York Timesin mukaan virus on päässyt leviämään erityisesti monissa etelän osavaltioissa, joissa rokotuskattavuus on muuta maata pienempi. Epidemiapesäkkeitä ovat olleet muun muassa Louisiana ja Mississippi, joissa kaksi rokoteannosta saaneita on alle 40 prosenttia väestöstä.

Sairaalahoidon tarve on kasvanut nopeasti kesäkuun lopun jälkeen, jolloin koronapotilaita oli noin 16 800 eri puolilla Yhdysvaltoja. Vuode- ja teho-osastoilla on tällä hetkellä yli 80 000 henkilöä.

Alaikäisten potilaiden määrä on noussut lähes 2 000 henkilöön, mikä on uusi ennätys epidemian aikana. Kaikista sairaalahoitoon joutuneista koronapotilaista 2,4 prosenttia on lapsia.

Deltamuunnos on lisännyt erityisesti nuorten ikäryhmien sairaalahoidon tarvetta, sillä myös 18–29-vuotiaiden ja 30–39-vuotiaiden ikäryhmissä on ollut nopeaa kasvua.

Monien sairaaloiden varoitetaan täyttyneen erityisesti maan eteläosissa. Missourissa, Nevadassa ja Arkansasissa tilanteen arvioidaan kohentuneen viime viikkoina.