Delta, alfa, lambda – ja nämä tulevat seuraavaksi. Mutta mikä on suurin uhka?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Seurantalistalla on yli 30 koronavarianttia.

Maailmaa ravistelee koronaviruksen muunnoksista tällä hetkellä delta. Alkuvuodesta isoja uhkia olivat beeta ja gamma.

Daily Mail on listannut Britaniassa ja muuallakin tiedetyt ja seuratut koronaviruksen eri tyypit. Useat niistä ovat tunnetusti saaneet kreikkalaisten kirjainten nimiä.

Joku seuraavassa mainituista muunnoksista saattaa olla tuleva, valta-aseman pandemiassa ottava virus uusine ominaisuuksineen.

* Huolestuttaviksi muunnoksiksi lasketaan tällä hetkellä alfa, beeta, gamma ja delta.

Alfasta (eli Britannian variantista) ja beetasta (Etelä-Afrikan variantti) on muunnos nimeltä N501Y. Se voi auttaa niitä leviämään helpommin.

Beetan mutaatio E484K voi auttaa virusta väistämään vasta-aineita.

Beeta on gamman (Brasilian variantti) ohella ollut paras väistämään immuniteettia. Beeta ja gamma kuitenkin jäivät supertarttuvan deltan (Intian variantti) jalkoihin.

* Tutkittavia muunnoksia ovat seuraavat:

Zeta (E484K)

Eta (E484K)

B.1.1.318 (E484K)

Theta (E484K ja N501Y)

Kappa (B.1.617.1)

B.1.617.3 (E484Q ja L452R)

AV.1

C.36.3

Lambda (L452Q ja F490S)

– Latinalaisessa Amerikassa kuten Perussa nopeasti levinnyt lambdamuunnos on tullut jo muun muassa Ruotsiin asti. WHO:lle lambdavariantti on ”tehostetun seurannan alainen” muunnos.

B.1.621 (N501Y ja E484K)

– Kolumbialaiseksi kutsuttu variantti, jota on löydetty yli 25 maasta.

* Seurattavia muunnoksia ovat:

B.1.1.7 (E484K)

Epsilon (B.1.427/B.1.429)

B.1.1.7 (S494P)

A.27

Iota (B.1.526)

B.1.1.7 (Q677H)

B.1.620

B.1.214.2

R.1

B.1 (214insQAS)

AT.1

Linja A: R346K, T478R ja E484K

Deltan kaltainen muunnos (E484A)

P.1 + N501T ja E484Q

B.1.629

B.1.619

C.1.2

#koronan uudet variantit (delta, lambda) huolestuttavat. Suomessakin pitäisi 1) aloittaa lasten ja nuorten rokotukset, 2) varautua kolmanteen väestön rokotusannokseen ja 3) toimia globaalin #COVAX-ohjelman toteuttamiseksi @THLorg⁩ ⁦@STM_Uutiset⁩ https://t.co/rb17uCyjT1 — Juhani Eskola (@EskolaJuhani) August 1, 2021