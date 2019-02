Deepfake – kun poliitikon pää vaihdetaan videolla

Videomanipuloinnin kehittymisen on pelätty luovan uusia mahdollisuuksia huijausten ja valeuutisten levittämiseen. Tekoälyä ja koneoppimista hyödyntävät deepfake-videot voivat osoittautua tehokkaiksi esimerkiksi poliitikkojen ja yritysjohtajien nolaamisessa tai kiristämisessä.

Asia on ollut viime aikoina esillä myös Yhdysvaltain kongressissa. Tiedustelukomitean edustajat kehottivat viime syksynä maan tiedustelujohtoa varautumaan tilanteeseen, jossa ”pahantahtoiset ulkomaiset toimijat” käyttäisivät teknologiaa vuoden 2020 presidentinvaalien häiritsemiseen.

Muun muassa Pentagonin tutkimusorganisaatio DARPA on rahoittanut tutkimusta, joilla pyritään kehittämään työkaluja feikkivideoiden havaitsemiseen.

Fortune-lehti on nostanut esiin tuoreen videon, jolla Golden Globe -palkintogaalan yhteydessä puhuneelle näyttelijä Jennifer Lawrencelle on vaihdettu näyttelijä Steve Buscemin kasvot. Feikkivideota on pidetty osoituksena tekniikan nopeasta kehityksestä, sillä se on laadultaan esimerkiksi viimevuotista Barack Obama -väärennöstä uskottavampi.

Euroopan neuvosto huomauttaa twitter-julkaisussaan, että tekoälyn eettisiä ulottuvuuksia käsitellään Helsingissä pidettävässä konferenssissa helmikuun lopulla.

The ethical & #humanrights implications of #ArtificialIntelligence will be discussed at a #Helsinki conference on 26-27/2. #AIFINCoE https://t.co/3KuzWFqQSs

Go see the programme of invited speakers and themes. https://t.co/iN2VxCD0SJ https://t.co/uNQLyfLuLc

— Council of Europe (@coe) February 1, 2019