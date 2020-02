Data yllättää: Nämä puolueet ovat kolme eri napaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomuksen, vihreiden ja PS:n näkemykset eroavat selkeästi toisistaan.

Valtiotieteen opiskelija ja Europe Elects -nettimedian Julius Lehtinen on työstänyt twitteriin graafisia esityksiä kokoomuksen, perussuomalaisten ja vihreiden 2019 eduskuntaehdokkaiden ja edustajien mielipiteiden jakautumisesta. Aineisto on vaalikoneisiin annetuista vastauksista.

Grafiikat näyttävät selvästi puolueiden välillä olevat etäisyydet. Kunkin puolueen ehdokkaat painottuvat omille tonteilleen.

– Kokoomuksen ja PS:n välillä ehkä hieman enemmän limittäisyyttä, mutta selkeästi ns. kolme erillistä napaa, Julius Lehtinen twiittaa.

Samansuuntaiseen tulokseen päätyi aiemmin kokoomuksen ohjelmapäällikkö Antti Vesala. Hänen lähteenään oli Grönlund & Strandbergin tutkimus Åbo Akademissa 2019 ja johtopäätöksenä poliittisen kentän jakautuminen kolmeen, ei kahteen, kuten usein esitetään.

– Leimallisimmin kokoomuksen teemat kuten talous- ja työllisyyspolitiikka ja vastuullinen suhtautuminen julkistalouteen erottavat meidät punavihreästä kulmasta. Määritteleviä teemoja tällä ulottuvuudella ovat myös yrittäjyyden edellytysten vahvistaminen, suhtautuminen markkinatalouteen, talouskasvuun, sääntelyyn ja toisaalta yksilönvapauteen. Kokoomuksen linja poikkeaa selvästi punavihreästä kulmasta myös maahanmuuttokysymyksissä, kokoomuksen Antti Vesala määritteli.

Kokoomusjohtaja Petteri Orpo totesi lauantaina puheessaan, että ”kokoomus ei peesaa ketään. Me emme peesaa persuja emmekä vilkuile vihreitä. Sellainen puolue, kansanliike, joka on rähmällään jonkun muun edessä, ei pärjää. Politiikan tekemisen pitää lähteä omista lähtökohdista ja arvoista. Ihmisen hyvinvoinnista, välittämisestä ja huolehtimisesta, se on kaikki kaikessa”.

Katsoin aiemman työn pohjalta kokoomuksen, perussuomalaisten sekä vihreiden eduskuntavaaliehdokkaat kompassissa sekä näiden kolmen äänestäjien äänien suhteellisen jakauman. Kokoomuksen ja PS:n välillä ehkä hieman enemmän limittäisyyttä, mutta selkeästi ns. kolme erillistä napaa.

