”Darth Vader on fasistinen idoli lapsille”

Ruotsalaistoimittaja kysyy, onko pahuuden ikonin normalisointi legoukoilla ja lastenvaatteilla sopivaa.

Hufvudstadsbladet on julkaissut ruotsalaisen toimittaja Peter Al Fakirin Fredag Med Fakir -palstan argumenttikirjoituksen Star Wars -elokuvien Darth Vaderista.

Kirjoittajan mukaan helposti unohdetaan, että Kuolemantähti, Darth Vader ja imperiumin iskujoukot ovat fasistisia piirteitä omaavan totalitäärisen yhteiskunnan puolella.

– Ja miten hyvä on, että Kolmannen valtakunnan symbolikieli löytää itsensä lastenvaatteisiin?, kirjoittaja kysyy.

Hän kertoo oman poikansa todenneen haluavansa olla pahojen puolella Star Wars -pelissä. Sanat upposivat kirjoittajaan lopulta.

Hänen mielestään on tietyllä tavalla itsestäänselvää, että jokainen nuori haluaa olla galaksin julmin ja cooleimmin pukeutunut eli Darth Vader.

– Mutta samaan aikaan on pieni epävarmuuden tuntemus siitä, että kenties ei ole parasta kasvattaa nelivuotiaita hurraamaan pimeälle puolelle.

– Hyvän ja pahan ei kuulu olla samanarvoisia todellisessa elämässä. Joskus se tuntuu tärkeältä komponentilta, että antaa lapsen kasvattaa sisäisen moraalisen kompassin.

Kirjoittajan mukaan Star Warsin luoja George Lucas on useasti kertonut, miten toinen maailmansota inspiroi häntä.

– Koko imperiumin estetiikka on natsismin Kolmannelta valtakunnalta. Kuolemantähti on Hitlerin monumenttiarkkitehtuuria. Darth Vaderin asu on märkä Gestapo-uni. Itse hän on täysverinen fasisti joka kiirehtii tähtijärjestelmien välillä jahdaten toisinajattelija toteuttaakseen ”lakia ja järjestystä”. Se on rasistinen yhteiskunta, jossa muita elämänmuotoja kuin ihmisiä sorretaan ja murhataan. Lucas ei yritä kätkeä sitä, päinvastoin, imperiumin iskujoukkoja jopa kutsutaan stromtrooperseiksi, aivan kuten natsismissa.

Kirjoittajan mukaan hänen poikansa päällä oleva Vader-maskin kuva voisi aivan yhtä hyvin olla Gestapon johtaja Heinrich Himmler.