Palvelujen kulutus romahtaa ja talous supistuu

Danske Bankin pääekonomistin mukaan on vaikea arvioida, paljonko bruttokansantuote laskee.

Danske Bankin pääekonomistin Pasi Kuoppamäen mukaan nyt on selvää, että tänä vuonna talous supistuu, mutta ensi vuonna talous voi edelleen elpyä.

– Tällä hetkellä on vaikea arvioida, paljonko bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna. Suomi on poikkeustilassa. Finanssikriisissä Suomen bruttokansantuote laski yli kahdeksan prosenttia vuonna 2009 ja nousi yli kolme prosenttia seuraavana vuonna. Emme odota aivan näin suuria liikkeitä tällä kertaa, mutta talousliikkeiden mittakaava riippuu todella paljon epidemian kestosta ja poikkeustoimien jatkumisesta. Edelleen odotamme talouden palaavan kasvuun vuonna 2021, Kuoppamäki kertoo tiedotteessa.

Danske Bank ennusti vielä viikko sitten, että Suomen talous kasvaisi tänä vuonna 0,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,3 prosenttia. Ennusteessa arvioitiin viennin ja investointien supistuvan, mutta yksityisen kulutuksen pitävän taloutta pinnalla.

– Nyt on ilmeistä, että koronaviruksella on suuri vaikutus myös kotitalouksien kulutuskäyttäytymiseen. Kotivaran kasvattaminen voi hetkellisesti nostaa vähittäiskaupan lukuja, mutta monien palveluiden kulutus romahtaa ja lähiaikojen näkymä myös kaupan alalla on vaisu. Samaan aikaan koko kansainvälinen talous kärsii suuren vaurion, joten myös viennin näkymät ovat entistä huonommat ja investointihalukkuus vaatimaton, Kuoppamäki varoittaa.

Hän arvioi, että tukitoimista huolimatta monien toimeentulo kärsii ja työttömyys nousee. Seuraavassa vaiheessa kaivataankin hänen mielestään kokonaiskysynnän elvyttämistä esimerkiksi lisäämällä julkisia menoja infrastruktuurin rakentamiseen.

– Automaattiset vakauttajat, lähinnä työttömyysturva, auttavat kotitalouksia selviytymään. Monien palvelualojen tilanne pysyy kuitenkin haastavana kuluttajien välttäessä ihmiskontaktia ja liikkumista, joten talouden kokonaisvaltainen elpyminen voi tapahtua vasta kun koronavirus on suurelta osin selätetty, Kuoppamäki muistuttaa.

Kiinassa nähty talouden aktiviteetin piristyminen on hänen mukaansa kuitenkin rohkaiseva merkki siitä, että normaaliutta kohti voidaan päästä jo tänä vuonna.

– Epävarmuus on silti monin tavoin suurta, Kuoppamäki painottaa.