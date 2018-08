Danske Bank varoittaa päättäjiä PS-tilin kohtalosta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Osakesäästötili pitää pankin mielestä toteuttaa aikataulussa eikä sitä saa ajaa alas vaalikauden vaihtuessa.

Danske Bank uskoo, että Suomessa vuonna 2020 käyttöön tuleva osakesäästötili tulee lisäämään suomalaisten kiinnostusta sijoittamiseen ja säästämiseen.

– Suomessa ei ole ollut samanlaista kansankapitalismin perinnettä kuin Ruotsissa, vaikka meidän mielestämme vaurastuminen kuuluu kaikille. Osakesäästötilin mukanaan tuoma tasa-arvoisempi verokohtelu tulee lisäämään kiinnostusta sijoittamiseen, arvioi Danske Bankin varallisuudenhoidosta vastaava johtaja Kimmo Laaksonen.

Osakesäästötilin edut eivät ole Danske Bankin Norjassa ja Ruotsissa saamien kokemusten mukaan jääneet finanssialan toimijoille, vaan kilpailu on pitänyt hinnat matalina.

– Piensijoittaja hyötyy varmasti osakesäästötilistä, Laaksonen uskoo.

Hänen mukaansa on kuitenkin tärkeää, että osakesäästötilille ei saa käydä kuin pitkäaikaissäästötileille.

– Jotta sijoittaminen on ennustettavaa, malli tulee toteuttaa esitetyssä aikataulussa. On tärkeää, että verotus on pitkäjänteistä eikä osakesäästötiliä ajeta alas vaalikauden vaihtuessa. Esimerkiksi PS-tili kaatui muutoksiin, hän muistuttaa.

Verottaja tukee PS-tiliä käyttävää eläkesäästäjää verovähennyksellä. Säästettyjen varojen nostoikä kuitenkin korotettiin 68-vuoteen, mikä osaltaan vähensi tilien suosiota.