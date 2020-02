Danske Bank uudistaa toimintojaan ja irtisanoo 60

Tavoitteena on pankin mukaan vähentää monimutkaisuutta ja tulla ketterämmäksi.

Danske Bank Suomen tammikuussa aloittamat yhteistoimintaneuvottelut ovat päättyneet. Pankki vähentää 60 työntekijää.

Pankki kertoo organisoivansa toimintojaan uudelleen Suomessa. Maajohtaja Leena Vainiomäen mukaan uudistusten tavoitteena on vähentää monimutkaisuutta, tulla ketterämmäksi ja vapauttaa enemmän aikaa asiakkaille.

– Vaikka tämä tarkoittaa, että meillä on osassa toimintojamme vähemmän ihmisiä kuin ennen, se tarkoittaa myös, että meillä on vahvempia yksiköitä siellä, missä asiakkaittemme aktiivisuus on suurinta, ja meillä on yhtenäinen tapa palvella ja neuvoa asiakkaitamme, Vainiomäki kertoo tiedotteessa.

Danske Bankilla on Suomessa noin 2000 työntekijää.