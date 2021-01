Danske Bank povaa kotitalouksille myönteistä vuotta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kotitalouksien kasvavalle optimismille on katetta, jos koronarokottaminen onnistuu odotetusti, arvioi Danske Bank.

Pankin Kotitalouskatsaus 2021:n mukaan suomalaisten tilanne on keskimäärin edelleen hyvä.

Kotitalouksien taloustunnelmia heijastava Tilastokeskuksen kuluttajien luottamusindikaattori parani rajusti tammikuussa. Tilastokeskuksen aamulla julkistamassa mittauksessa luottamus sai arvon -0,9, mikä ylittää jo selvästi pitkän aikavälin keskimääräisen tason ja oli korkein lukema yli kahteen vuoteen.

– Kotitalouksille työllisyys on ydinkysymys, ja työttömyyden nousu on toistaiseksi ollut ennakoitua vähäisempää. Koronaepidemia kohtelee kuitenkin väestöryhmiä eri tavoin. Eniten kriisi on koskettanut taloudellisesti yrittäjiä ja palvelualoilla työskenteleviä. Danske Bank ennustaa työttömyyden nousevan vielä alkuvuodesta jonkin verran, mutta kääntyvän selvään laskuun, kun rokottamisessa päästään eteenpäin, sanoo Danske Bankin ekonomisti Jukka Appelqvist.

Työttömyys nousee pankin mukaan 8,0 prosenttiin. Työttömyys on noussut koronakriisin aikana, vaikka varsinaista massatyöttömyyttä ei ole koettu.

Palkansaajien ostovoima nousee sopimuskorotusten ja hitaan inflaation tukemana.

– Ennustamme ansiotason nousevan 2,5 prosenttia vuonna 2021. Viime vuonna korona painoi hintojen nousun lähes nollaan, mutta vuonna 2021 inflaatio elpyy kohti tavanomaisempaa tahtia. Sosiaaliturvamaksujen ja kunnallisverojen korotukset nipistävät osan ostovoiman kasvusta, Appelqvist toteaa.

Korot pysyvät matalina

Asuntovelallisille tuleva vuosi on Danske Bankin mukaan armollinen, sillä korot pysyvät matalla tasolla. Appelqvist sanoo, että useita vuosia jatkunut matalien korkojen aika ei ole saanut suomalaisia lisäämään velanottoaan merkittävästi.

– Vaikka matala korkotason voisi odottaa kiihdyttävän velkaantumista, ajoittui velkakannan nopein kasvuvaihe pääosin jo 2000-luvun alkupuolelle, jolloin korot olivat tuntuvasti nykyistä korkeammalla. Kansainvälisessä vertailussa suomalaisten velkaantuneisuus on euroalueen keskitasoa korkeammalla, mutta yhä selvästi muita Pohjoismaita matalammalla.

Danske Bank ennustaa asuntojen hintojen nousevan keskimäärin 1,5 prosenttia.

– Koronasta huolimatta kotitalouksien asunnonostohalut ovat olleet koholla. Hintojen nousu painottuu pääkaupunkiseudulle ja kasvukeskuksiin.

Osakkeiden lyhyen aikavälin tuottoja on Appelqvistin mukaan vaikea ennustaa, mutta kuluvan vuoden osalta nousuvaraa löytyy, jos rokotukset saadaan maaliin odotetusti, ja yritysten tulokset elpyvät.

– Riskitöntä tuottoa ei negatiivisten korkojen ympäristössä löydy.