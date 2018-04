Näin Daily Mail kertoo briteille: Hymyilevä terroristi oikeudessa Suomessa

Turun puukotuksista syytetyn Abderrahman Bouananen oikeudenkäynti on noteerattu Britanniassakin. Brittilehti Daily Mail kuvailee Bouananea tästä löytyvässä jutussaan ”hymyileväksi terroristiksi”. Juttua on ryyditetty kuvalla, jossa Bouanane virnistää oikeudessa.

Oikeudenkäynti järjestetään poikkeuksellisesti oikeusistuimen sijasta Turun vankilan auditoriossa.

23-vuotiasta Bouananea syytetään kahdesta terroristisessa tarkoituksessa tehdystä murhasta ja kahdeksasta terroristisessa tarkoituksessa tehdyn murhan yrityksestä. Syyttäjän mukaan Bouanane toimi ISIS-jihadistijärjestön innoittamana ja toimi terroristisessa tarkoituksessa.

Bouanane asianajajan mukaan syytetty myöntää tapot ja vammojen aiheuttamisen, mutta kiistää tekojen tahallisuuden, tai että ne olisivat olleet harkittuja tai että ne olisi tehty erityisen raa’alla ja julmalla tavalla. Puolustuksen mukaan tekoja ei tehty terroristisessa tarkoituksessa.

Brittilehden jutussa todetaan, että Bouanane on kuitenkin itse todennut näkevänsä tekonsa terrorismina. Tällä viitataan mitä todennäköisimmin oikeuden valmisteluistuntoon. Bouanane totesi sen aikana tekojensa täyttävän terroristisessa tarkoituksessa tehtyjen tekojen tunnusmerkistön.

Bouanane vaati saada puheenvuoron oikeudessa. Hän kertoi kertoi halunneensa katkaista ensin kahden ihmisen päät, piiloutua ja jatkaa hyökkäystä myöhemmin.

Daily Mail nostaa esiin Abderrahman Bouananen taustan. Mies saapui Suomeen turvapaikanhakijana vuonna 2016 väärällä nimellä. Bouanane valehteli tuolloin olevansa 17-vuotias.

Turun puukotuksissa loukkaantui myös yksi Britannian kansalainen. Kentistä kotoisin oleva ja Ruotsissa tätä nykyä asuva Hassan Zubier sai veitsestä kaulaansa, rintaansa ja selkäänsä yrittäessään auttaa yhtä Bouananen uhreista. Hän on yhä pyörätuolissa puukotuksessa saamiensa vammojen vuoksi. Zubier oli läsnä oikeudenkäynnissä.

USA:ssa oikeudenkäynnistä ovat uutisoineet Associated Pressin jutulla muun muassa ABC News ja Fox News.

The smiling terrorist: Moroccan man who killed two women in stabbing frenzy in Finland goes on trial https://t.co/bR2RrYHLNX

— Daily Mail Online (@MailOnline) April 9, 2018