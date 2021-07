Dagens Nyheter: Suomen rokotusstrategia poikkeaa muista maista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Toisen annoksen saaneita on meillä selvästi vähemmän kuin muissa Pohjoismaissa ja Euroopan maissa.

Suomen rokotusstrategia poikkeaa muista Pohjoismaista, uutisoi ruotsalaislehti Dagens Nyheter.

DN:n mukaan Suomen strategian ero näkyy ensimmäisen ja toisen rokoteannosten määrissä.

Yli 18-vuotiaista suomalaisista 71,6 prosenttia on saanut ensimmäisen rokoteannoksen, mutta toisen annoksen vasta 22 prosenttia.

Koko väestöstä yhden rokoteannoksen on perjantain lukujen mukaan saanut 59,5 prosenttia, kaksi annosta 19,2 prosenttia.

– Suomessa päätettiin jo varhain antaa ensimmäinen rokoteannos mahdollisimman monelle ihmiselle. Tämä tarkoittaa sitä, että toinen annos annetaan vasta 12 viikon kuluttua verrattuna Ruotsin seitsemään viikkoon, lehti havainnollistaa rokotestrategioiden eroja.

Toisen annoksen saaneiden määrä on erityisen tärkeä siksi, että vasta toinen annos suojaa tehokkaasti virusta vastaan. Pelkästään ensimmäinen rokoteannos tuo esimerkiksi Delta-muunnosta vastaan vain 35 prosentin suojan.

Suomi jäljessä

Muissa pohjoismaissa toinen rokoteannos on annettu huomattavasti useammalle. Tanskassa 18-vuotiaista 66,7 prosenttia on saanut ensimmäisen annoksen, 38,2 prosenttia toisen. Ruotsissa luvut ovat 58,1 ja 36,6.

Ensimmäisen annoksen osalta Norja on Pohjoismaista viimeinen. Siellä yli 18-vuotiaista ensimmäisen annoksen on saanut 56,6 prosenttia väestöstä. Toisen annoksen saaneiden osuus on yli kymmenen prosenttiyksikköä Suomea suurempi, 33,0 prosenttia.

Norjan alhaisia rokotelukuja selittää se, että maa päätti lopettaa Astra Zenecan käytön kokonaan, kun kävi ilmi, että muutama rokotettu sai rokotteesta sivuvaikutuksia. Toisin kuin naapurimaissa, Norja päätti olla sisällyttämättä Astra Zenecaa rokoteohjelmaansa. Sama koskee Janssen-rokotetta. Päätös on lisännyt Norjan riippuvuutta Pfizerin rokotteesta, jonka toimituksissa on ollut kesän aikana ongelmia.

Nykyisellä nopeudella kaikki yli 12-vuotiaat (88 prosenttia väestöstä) saavat Suomessa ensimmäisen rokoteannoksensa 31. elokuuta. Ruotsissa ensimmäinen annos pyritään antamaan 19. syyskuuta mennessä.

