D-vitamiinista hyötyä koronassa? Professorilta suositus

Varsinainen tutkimusnäyttö D-vitamiinin hoitovaikutuksista puuttuu.

Professori Juhani Knuutin mukaan riittävästä D-vitamiinin saannista kannattaa pitää huolta erityisesti meneillään olevan koronaviruspandemian aikana.

– Vaikka varsinainen tutkimusnäyttö D-vitamiinin hoitovaikutuksista puuttuu, tavanomaista suurempaa D-vitamiinin ravintolisäannosta kannattaa nyt harkita, Knuuti kirjoittaa Twitterissä.

– Kohtuullisen D-vitamiinin lisäannoksen käyttäminen on todettu turvalliseksi. D-vitamiinin lisäannos 50 mikrogrammaa vuorokaudessa nostaa veripitoisuutta keskimäärin 50 nmol/L, hän jatkaa.

– Kun otetaan huomioon myös ruoasta saatava D-vitamiini ja suomalaisten tämän hetken D-vitamiinin veripitoisuus, 50 mikrogramman lisäannoksella lähes jokaisen pitäisi saavuttaa yli 75 nmol/L veren vitamiinitaso ja samalla riski liian suureen annostukseen on olematon.

Aihetta käsittelevässä blogikirjoituksessa Knuuti perustelee näkemystään sillä, että valtaosassa tutkimuksista on havaittu, että koronaviruspositiivisilla on matalammat D-vitamiinipitoisuudet kuin vertailuryhmällä, vaikka otettaisiin huomioon sekoittavia tekijöitä. Myös sairaalahoitoon joutuneilla ja vakavampaan muotoon sairastuneilla ja kuolleilla potilailla on hänen mukaansa mitattu matalammat D-vitamiinipitoisuudet kuin verrokeilla. Knuutin mukaan valtaosalla tehohoidossa olleilla potilailla on ollut D-vitamiinin puute.

Varsinaista tutkimusnäyttöä D-vitamiinin hoitovaikutuksista ei toistaiseksi ole. Knuuti muistuttaa, että D-vitamiinitaso ei ole todennäköisesti keskeisin riskin määrittäjä eikä sen vuoksi D-vitamiinikaan tulle olemaan mikään ”taikaluoti” koronaviruksen hoidossa.

– Vaikka tilastollisesti veren D-vitamiinitason ja Covid-kuolleisuuden välillä on havaittavissa yhteys, kuolemia tapahtuu myös korkeilla D-vitamiinitasoilla ja toisaalta matalan tason omaavista suurin osa selviää infektiosta. Kysymys on lopulta ainoastaan suurentuneesta riskistä, Knuuti kirjoittaa.

