CNN vertasi Donald Trumpin aikaa natsien kristalliyöhön

CNN:n toimittaja Christiane Amanpour luki alla näkyvässä uutislähetyksessä juonnon, jossa kerrottiin vuoden 1938 natsien kristalliyön vuosipäivän muistotilaisuuksista.

– Se oli ihmiskunnalle natsien varoituslaukaus, joka johti kansanmurhaan kokonaista identiteettiä kohtaan. Ja, tässä palavien kirjojen tornissa, se johti hyökkäykseen totuutta, tietämistä, historiaa ja totuutta vastaan, Christiane Amanpour sanoi.

Uutisankkuri jatkoi tauotta todeten:

– Neljän vuoden aikana Donald Trump on hyökännyt nykyaikaisella tavalla samojen arvojen varassa. Biden/Harris-tiimi lupaa paluuta normeihin, mukaan lukien totuuteen, Amanpour sanoi.

Here we see CNN’s @camanpour pissing on the graves of the 6,000,000 Jews murdered by the Nazis. @CNNPR, you’re an absolute disgrace. pic.twitter.com/9ZXEdLTWTC

— Arthur Schwartz (@ArthurSchwartz) November 13, 2020