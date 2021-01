Donald Trump pohtii itsensä armahtamista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Presidentti on sanonut, ettei ole tehnyt mitään väärää.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kysynyt avustajiltaan ja lakimiehiltään neuvoja, onko hänellä valtuuksia armahtaa itsensä rikoksista. Asiasta kertoo CNN, jonka mukaan Trump on pyytänyt neuvoja ainakin Valkoisen talon neuvonantajalta Pat Cipollonelta. CNN sanoo saaneensa tiedot useasta eri lähteestä.

Trump on käynyt keskusteluja viime viikkoja aikana, ei siis keskiviikkoisen mellakan jälkeen. CNN:n mukaan on myös epävarmaa, onko Trump neuvotellut asiasta sen jälkeen, kun hänen puhelunsa Georgian osavaltion vaaliviranomaisen kanssa vuoti julkisuuteen. Puhelussa Trump vaati viranomaista ”löytämään” lähes 12 000 ääntä, joiden turvin Trump voittaisi osavaltion presidentinvaalissa.

Trump on jo vuodesta 2017 lähtien pohtinut itsensä armahtamista, ja hän on lähteiden mukaan ollut koukussa ajatukseen. Häntä on varoitettu, että sillä saattaisi olla poliittisia sivuvaikutuksia.

Trump uskoo, että hänellä olisi oikeus itsensä armahtamiseen. Toisaalta hän on sanonut, ettei hänellä ole tarvetta siihen, koska hän ei ole tehnyt mitään väärää.