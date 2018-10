CNN: Donald Trump ajatteli rasistisia ajatuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

CNN:n toimittaja esitti presidentin ajattelusta ’valistuneen arvauksen’.

USA:n presidentti Donald Trump piti viime viikolla erikoisen tilaisuuden Valkoisen talon Oval Officessa rap-tähti Kanye Westin kanssa.

Alla olevalla videolla CNN:n Chris Cuomo purkaa tuntojaan tapaamisesta.

”Uteliaisuuteni ei kohdistunut siihen, mitä tuli ulos Kanyen suusta. Ihmettelyni kohdistui siihen mitä Trumpin aivoissa liikkui”, Chris Cuomo totesi lähetyksessään.

”Katsotaanpä häntä. Tässä on valistunut arvaukseni (educated guess), O.K.? Sen lisäksi että ilohormonien lämmin serotoniiniaalto, kuviteltuja otsikoita: ”mustat rakastavat Trumpia”, ”Hän on mustempi kuin (Barack) Obama”, Chris Cuomo jatkoi.

Muun muassa Real Clear Politics tulkitsee Cuomon syyttäneen ajatustenluvussaan Trumpia rasistisista ajatuksista.