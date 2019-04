CMI:n mukaan jyrkkä viesti israelilaistoimittajalle oli vahinko

Viesti liittyi uutiseen SDP:n kansanedustaja Hussein al-Taeen kohukirjoituksista.

Konfliktinratkaisujärjestö CMI kertoo Twitterissä israelilaistoimittajalle sähköpostilla menneen jyrkän viestin olleen vahinko.

Asiassa on kyse Jerusalem Postin jutusta, jossa käsiteltiin SDP:n tuoreen kansanedustajan Hussein al-Taeen kohuttuja sosiaalisen median kirjoituksia.

Jerusalem Postin toimittaja Ben Weinthal kertoi jutussa kysyneensä al-Taeen työnantaja CMI:ltä, ”onko al-Taee antisemiitti ja aiotaanko hänet erottaa”.

– Olkaa varmoja, että haluatte käydä tähän kirjeenvaihtoon ja tuollaisella äänensävyllä, CMI:n viestintäjohtaja Elina Lehtisen kerrottiin vastanneen.

CMI oikoo asiaa Twitterissä (alla). Sen mukaan Lehtisen viesti oli suomenkielinen ja tarkoitettu CMI:n viestintään ja johtajalle. Sen kerrotaan menneen vahingossa Weinthalille.

CMI pyytää Twitterissä anteeksi viestin lähettämistä, toistaa, ettei suvaitse antisemitismiä ja toteaa, ettei tällaista käytöstä suvaita järjestön työntekijöiltä.

Verkkouutiset kertoo Hussein al-Taeen tapauksesta ja israelilaisuutisesta lisää alta löytyvissä jutuissa.

LUE MYÖS:

Hussein al-Taee: Kuvakaappaukset ovat aitoja

SDP:n Hussein al-Taee otsikoissa Israelissa – ”hän on selvästi antisemiitti”

CMI poisti maininnan Hussein al-Taeesta

As we very clearly say in the story, we don't tolerate antisemitism and this kind of behaviour is totally out of question for our employees. — CMI (@cmioffice) April 29, 2019

We apologize for our mistake in sending that message to a wrong person. — CMI (@cmioffice) April 29, 2019

Lehtinen never answered to any Weinthal's question. The message, sent by e-mail in Finnish, was meant to CMI's communications and Executive Director to give them head up on his interview request, but Lehtinen by mistake sent it to Weinthal. — CMI (@cmioffice) April 29, 2019

It's about this part: When asked if al-Taee is an antisemite and if CMI plans to fire him, Elina Lehtinen, a spokeswoman for CMI, wrote, “Be sure that you want to start this correspondence, and with what volume.” — CMI (@cmioffice) April 29, 2019