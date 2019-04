CMI: Luotimme liikaa Hussein al-Taeen sanaan

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Konfliktinratkaisujärjestön mukaan kirjoitusten aitoutta olisi pitänyt pystyä selvittämään.

SDP:n tuore kansanedustaja ja konfliktinratkaisujärjestö CMI:n työntekijä Hussein al-Taee myönsi maanantaina kohuttujen sosiaalisen median kirjoitustensa olevan aitoja ja pyysi anteeksi.

Median huomio on keskittynyt kohun aikana myös al-Taeen työnantaja CMI:hin. Järjestön kommentointi on herättänyt kysymyksiä. CMI on muun muassa kiistänyt al-Taeen kirjoitusten aitoutta medialle.

– CMI:ssä luotettiin liikaa Hussein Al-Taeen sanaan. Meidän olisi myös itse pitänyt pystyä selvittämään perinpohjaisemmin kirjoitusten aitoutta, CMI tviittasi maanantaina.

CMI jakoi samalla tästä löytyvän Helsingin Sanomien jutun. Siinä järjestön johtaja Tuija Talvitie toteaa, että heidän tuntemansa Hussein al-Taee ”ei pystyisi kirjoittamaan tällaista”.

Hussein al-Taee on myöntänyt kirjoituksiaan vaiheittain. Ensin al-Taee pyysi anteeksi muun muassa ISIS:n Israeliin rinnastaneita Facebook-kirjoituksiaan. Rankempia vähemmistöjä halventaneita kirjoituksiaan al-Taee kommentoi ensin vaihtelevasti, eikä niiden aitoutta saatu vahvistettua. Maanantaina al-Taee vahvisti kuitenkin blogissaan, että myös verkossa kiertäneet kuvakaappaukset homoseksuaaleja, juutalaisia, sunneja ja somaleita halventavista päivityksistä olivat aitoja. Al-Taee on pahoitellut syvästi kirjoituksiaan.

Kirjoituksia koskeva kohu muuttui kansainväliseksi, kun israelilainen Jerusalem Post uutisoi myöhään sunnuntaina al-Taeen juutalaisvastaisista kirjoituksista. Tilannetta kärjisti entisestään CMI:n israelilaistoimittajalle jutun mukaan välittämä jyrkkä viesti. CMI kertoi myöhemmin, että kyse oli suomenkielisestä CMI:n sisäisestä viestistä, joka meni lehdelle vahingossa.

CMI on sanoutunut irti kaikista Hussein al-Taeen kirjoituksista.

Maanantain blogikirjoitus on antanut myös SDP:lle aihetta käsitellä tapausta uudelleen. SDP katsoi al-Taeen ensimmäisen anteeksipyynnön jälkeen, että asia on puolueen osalta loppuun käsitelty. SDP:n puoluesihteeri Antton Rönnholm totesi kuitenkin maanantaina muiden kirjoitusten aitouden tulleen uutena tietona. Rönnholmin mukaan Hussein al-Taeelle on varattu torstaina tilaisuus selvittää asiaa uudelleen SDP:n eduskuntaryhmän kokouksessa.

