CMI: Emme näe, miten Hussein al-Taee voisi palata

Konfliktinratkaisujärjestö CMI ei pidä israelilaistoimittajan mukaan mahdollisena sitä, että sosiaalisen median kirjoituksillaan kohun aiheuttanut Sdp:n kansanedustaja Hussein al-Taee voisi palata järjestön palvelukseen.

Jerusalem Postin toimittaja Benjamin Weinthal kertoo Twitterissä kysyneensä asiasta CMI:ltä.

– Tällä hetkellä emme näe sellaista skenaariota, että hän voisi palata CMI:hin, toimittaja tviittaa järjestön vastanneen.

Al-Taae myönsi maanantaina kirjoittaneensa Facebook-kommentit, joissa hän toivoi muun muassa Saudi-Arabian silloisen kuninkaan Abdullahin polttamista ja Egyptin presidentti Hosni Mubarakin hirttämistä ja puhui halventavaan sävyyn juutalaisista, sunneista, somaleista ja homoseksuaaleista.

Al-Taeen kirjoituksista on uutisoitu myös Israelissa.

– Mutta kuten sanottu, täällä toimintamme on perustunut virheelliseen luottamukseen kollegaamme kohtaan, joka työskenteli tiiviisti kanssamme ja ei osoittanut lainkaan tuollaisia näkemyksiä täällä ollessaan, Weinthal kertoo järjestön CMI:n kirjoittaneen hänelle.

CMI poisti maanantaina verkkosivuiltaan maininnan entisestä työntekijästään. Myös al-Taee on poistanut CMI:n Twitter-profiilinsa tiedoista.

Sdp:n eduskuntaryhmän on tarkoitus käsitellä Hussein al-Taeen kirjoituksia torstaina.

